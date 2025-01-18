Накануне Крещения в Тюмени усилятся морозы

Posted 18 января, 04:09
Published 18 января, 04:09
Modified 18 января, 04:11
Updated 18 января, 04:11
В Тюмени 18 января года ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -14….-11, в вечерние часы ожидается до -10…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02, закат в 16:34, продолжительность дня 7 часов 32 минуты.
В Тобольске 18 января ожидается пасмурная погода, снег в ночные часы. Утром и днем ожидается -13…-12, в вечерние и ночные часы термометры покажут -12…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57, закат в 16:17, продолжительность дня 7 часов 20 минут.
В Ишиме 18 января метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -13…-11, в вечерние часы ожидается до -12…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40 закат в 16:24, продолжительность дня 7 часов 44 минуты.