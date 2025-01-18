Известны подробности смертельной аварии на трассе Тюмень — Омск

Posted 18 января, 11:04
Published 18 января, 11:04
Modified 18 января, 11:06
Updated 18 января, 11:06
По предварительным данным, 54-летний водитель Haval, направляющийся со стороны Тюмени в сторону Омска, превысил безопасную скорость движения. В результате прицеп легковушки выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом. Водитель КамАЗа в итоге влетел в едущий в противоположном направлении большегруз Mercedes и загорелся.
В результате аварии погиб 38-летний водитель КамАЗа, житель Владимирской области, 46-летний водитель Mercedes, житель Иркутской области, с травмами был госпитализирован. Водитель Haval не пострадал.
В настоящее время частично движение на участке трассы Тюмень — Омск, где произошло ДТП, восстановлено, введен реверс. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель школьного автобуса переехал ногу восьмилетнего ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.