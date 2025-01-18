Известны подробности смертельной аварии на трассе Тюмень — Омск

По предварительным данным, 54-летний водитель Haval, направляющийся со стороны Тюмени в сторону Омска, превысил безопасную скорость движения. В результате прицеп легковушки выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом. Водитель КамАЗа в итоге влетел в едущий в противоположном направлении большегруз Mercedes и загорелся.