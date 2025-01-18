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Posted 18 января, 11:04

Published 18 января, 11:04

Modified 18 января, 11:06

Updated 18 января, 11:06

Известны подробности смертельной аварии на трассе Тюмень — Омск

Известны подробности смертельной аварии на трассе Тюмень — Омск

18 января 2025, 11:04
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
Сегодня днем на 255-м километре автодороги в Ишимском районе столкнулись КамАЗ, фура Mercedes и легковой автомобиль Haval.

По предварительным данным, 54-летний водитель Haval, направляющийся со стороны Тюмени в сторону Омска, превысил безопасную скорость движения. В результате прицеп легковушки выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом. Водитель КамАЗа в итоге влетел в едущий в противоположном направлении большегруз Mercedes и загорелся.

Видео: ГАИ ТО.

В результате аварии погиб 38-летний водитель КамАЗа, житель Владимирской области, 46-летний водитель Mercedes, житель Иркутской области, с травмами был госпитализирован. Водитель Haval не пострадал.

Фото: ГАИ ТО

В настоящее время частично движение на участке трассы Тюмень — Омск, где произошло ДТП, восстановлено, введен реверс. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Трассу Тюмень — Омск полностью перекрыли из-за смертельного ДТП
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель школьного автобуса переехал ногу восьмилетнего ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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