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Posted 17 января, 09:57

Published 17 января, 09:57

Modified 17 января, 10:00

Updated 17 января, 10:00

Вылет сразу трех рейсов «ЮТейр» задержали в Тюмени

Вылет сразу трех рейсов «ЮТейр» задержали в Тюмени

17 января 2025, 09:57
Фото: 1MI.
Сюжет
ЮТэйр
Сразу три рейса авиакомпании «ЮТейр» не могут вылететь из Тюмени вовремя. Один из самолетов планируется отправить с 10-часовым опозданием.

Рейс ЮТ-209 в Казань задержали более чем на четыре часа: время вылета по расписанию — 19:30 часов 17 января, а планируемое — полночь. Еще час назад задержка для рейса ЮТ-209 в Казань составляла два часа, но время вылета вновь перенесли.

Пассажиры, купившие билет на самолет до Екатеринбурга с отправлением в 16:00 часов, будут сидеть в аэропорту почти шесть лишних часов, этот самолет передвинули в графике на 21:45 часов.

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Самыми невезучими оказались люди с билетами на самолет до Советского: вылет перенесли боле чем на 10 часов. Рейс ЮТ-229 вместо 09:30 часов готовят к вылету на 20:00 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Рощино.

В то же время авиакомпания «ЮТейр» отправила два самолета в Березовый всего с 20-минутной задержкой, а рейс в Москву планируется по расписанию, в 18:00 часов.

Не прошло и недели с инцидента в Рощино, когда вылет рейса из Тюмени в Казань задержали на 10 часов. Решение об изменении графика принял перевозчик — авиакомпания «ЮТейр».

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