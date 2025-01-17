Вылет сразу трех рейсов «ЮТейр» задержали в Тюмени

Posted 17 января, 09:57
Published 17 января, 09:57
Modified 17 января, 10:00
Updated 17 января, 10:00
Рейс ЮТ-209 в Казань задержали более чем на четыре часа: время вылета по расписанию — 19:30 часов 17 января, а планируемое — полночь. Еще час назад задержка для рейса ЮТ-209 в Казань составляла два часа, но время вылета вновь перенесли.
Пассажиры, купившие билет на самолет до Екатеринбурга с отправлением в 16:00 часов, будут сидеть в аэропорту почти шесть лишних часов, этот самолет передвинули в графике на 21:45 часов.
Самыми невезучими оказались люди с билетами на самолет до Советского: вылет перенесли боле чем на 10 часов. Рейс ЮТ-229 вместо 09:30 часов готовят к вылету на 20:00 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Рощино.
В то же время авиакомпания «ЮТейр» отправила два самолета в Березовый всего с 20-минутной задержкой, а рейс в Москву планируется по расписанию, в 18:00 часов.
Не прошло и недели с инцидента в Рощино, когда вылет рейса из Тюмени в Казань задержали на 10 часов. Решение об изменении графика принял перевозчик — авиакомпания «ЮТейр».