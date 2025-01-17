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Posted 17 января, 12:42

Published 17 января, 12:42

Modified 17 января, 12:51

Updated 17 января, 12:51

В Тюмени водитель автобуса зажал ребенка дверями и не хотел выпускать

В Тюмени водитель автобуса зажал ребенка дверями и не хотел выпускать

17 января 2025, 12:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобус
В Тюмени водитель зажал ребенка дверьми автобуса. При этом на замечания того, что это произошло, не реагировал достаточно долго. В итоге ребенок простоял в таком положении несколько минут.

Как рассказали в телеграм канале «Новости Русской общины», инцидент произошел в автобусе №5, многие очевидцы уверены, что за рулем находился мигрант, который, к тому же не реагировал на замечания и долго не открывал дверь.

Просим провести проверку на законность нахождение гражданина на территории РФ, права заниматься предпринимательской деятельностью — перевозкой пассажиров, а также безопасного оказания услуг водителем маршрута №5, — сообщили в телеграм канале.

При этом информация уже ушла в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

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Видео: Новости Русской общины.

Ранее сообщалось о том, что тюменцы отказываются прописывать мигрантов у себя в квартирах.

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