В Тюмени водитель автобуса зажал ребенка дверями и не хотел выпускать

Posted 17 января, 12:42
Published 17 января, 12:42
Modified 17 января, 12:51
Updated 17 января, 12:51
Как рассказали в телеграм канале «Новости Русской общины», инцидент произошел в автобусе №5, многие очевидцы уверены, что за рулем находился мигрант, который, к тому же не реагировал на замечания и долго не открывал дверь.
Просим провести проверку на законность нахождение гражданина на территории РФ, права заниматься предпринимательской деятельностью — перевозкой пассажиров, а также безопасного оказания услуг водителем маршрута №5, — сообщили в телеграм канале.
При этом информация уже ушла в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.