Тюменская область вошла в топ-10 регионов по привлечению инвестиций

Тюменская область поднялась с 12-й на 10-ю строчку рейтинга регионов по привлекательности для инвесторов. На область пришлось 2,5% от общего числа инвестпроектов во всей стране. Чаще всего компании готовы были вкладывать деньги в строительство жилья (41,3%), производство (22,8%), коммерческую недвижимость (18,3%) и энергетику (8,8%).