Тюменская область вошла в топ-10 регионов по привлечению инвестиций

Posted 17 января, 04:34
Published 17 января, 04:34
Modified 17 января, 04:36
Updated 17 января, 04:36
Тюменская область поднялась с 12-й на 10-ю строчку рейтинга регионов по привлекательности для инвесторов. На область пришлось 2,5% от общего числа инвестпроектов во всей стране. Чаще всего компании готовы были вкладывать деньги в строительство жилья (41,3%), производство (22,8%), коммерческую недвижимость (18,3%) и энергетику (8,8%).
«Большинство коммерческих предприятий запускали новые проекты для диверсификации бизнеса, это 87% от общего числа инициатив. В расширение существующих производственных мощностей инвестировали 9%. Если говорить о масштабах вложений, 27,5% предприятий реализуют проекты стоимостью до 500 млн рублей, 35,5% — от 500 млн до 2 млрд рублей, 37% компаний направляют более 2 млрд рублей», — рассказала коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева РБК Тюмень.
Среди регионов УрФО Тюменская область заняла второе место с 23,5% от общей доли инвестпроектов, а лидерство держит Свердловская область — 40,9%. Всего в проекты на территории федерального округа вложены 185,3 млрд рублей. Осенью Тюменская область занимала 12-е место в общероссийском рейтинге.
Ранее губернатор Александр Моор заявил, что малые города и сельские районы Тюменской области обладают существенным потенциалом для развития бизнеса.