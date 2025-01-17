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Posted 17 января, 07:07

Published 17 января, 07:07

Modified 17 января, 07:12

Updated 17 января, 07:12

Тюменец получил приговор за пьяное вождение самоката

Тюменец получил приговор за пьяное вождение самоката

17 января 2025, 07:07
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Суд в Тюмени вынес приговор в отношении местного жителя, попавшего в ДТП на самокате. В момент аварии мужчина был пьян.

ЧП случилось утром 9 августа 2024 года в Калининском районе Тюмени. Пьяный тюменец выезжал на электросамокате со двора жилого дома и врезался в автомобиль Geely. При этом, водительских прав у виновника аварии не было.

Обвинение отметило, что в мае 2024 года подсудимый уже попадался пьяным за рулем и без прав. Тогда к нему применили административное наказание. На этот раз завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

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Калининский районный суд признал тюменца виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ. Ему также на 1 год 8 месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Самокат, участвовавший в ДТП, конфисковали в пользу государства.

По данным ГАИ Тюменской области, электросамокатчики в 2024 году чаще попадали в аварии, чем годом ранее. За сезон произошло 190 ДТП с участием этого вида транспорта. В результате один человек погиб и 200 получили травмы.

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