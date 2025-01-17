СКР возбудил уголовное дело из-за наезда автобуса на ногу ребенка в Тюмени

В областной Госавтоинспекции отметили, что автобусом управлял опытный водитель со стажем за рулем более 20 лет. Сотрудники инспекции выясняют все обстоятельства аварии. Пока рассматривают две версии случившегося: мальчик заигрался и сам соскользнул под колеса автобуса или во время игры другой школьник толкнул пострадавшего.