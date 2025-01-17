СКР возбудил уголовное дело из-за наезда автобуса на ногу ребенка в Тюмени

Posted 17 января, 02:11
Published 17 января, 02:11
Modified 17 января, 02:13
Updated 17 января, 02:13
«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будут проведены необходимые экспертизы, допрошены свидетели и изучены записи с камер видеонаблюдения», — рассказали в управлении СКР по региону.
Прокуратура организовала собственную проверку инцидента и того, как соблюдались правила безопасности при организации перевозки детей.
В областной Госавтоинспекции отметили, что автобусом управлял опытный водитель со стажем за рулем более 20 лет. Сотрудники инспекции выясняют все обстоятельства аварии. Пока рассматривают две версии случившегося: мальчик заигрался и сам соскользнул под колеса автобуса или во время игры другой школьник толкнул пострадавшего.
«Наш Город» сообщал, что на остановке школьного автобуса на улице Избышева произошло ДТП. Школьный автобус наехал на ногу восьмилетнего ребенка, которому потребовалась помощь медиков.