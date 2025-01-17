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Posted 17 января, 02:11

Published 17 января, 02:11

Modified 17 января, 02:13

Updated 17 января, 02:13

СКР возбудил уголовное дело из-за наезда автобуса на ногу ребенка в Тюмени

СКР возбудил уголовное дело из-за наезда автобуса на ногу ребенка в Тюмени

17 января 2025, 02:11
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Следственный комитет начал расследование по факту ДТП, в котором тюменский школьник получил травму ноги. Специалисты назвали основные версии того, почему ребенок едва не оказался под автобусом целиком.
«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будут проведены необходимые экспертизы, допрошены свидетели и изучены записи с камер видеонаблюдения», — рассказали в управлении СКР по региону.
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Прокуратура организовала собственную проверку инцидента и того, как соблюдались правила безопасности при организации перевозки детей.

В областной Госавтоинспекции отметили, что автобусом управлял опытный водитель со стажем за рулем более 20 лет. Сотрудники инспекции выясняют все обстоятельства аварии. Пока рассматривают две версии случившегося: мальчик заигрался и сам соскользнул под колеса автобуса или во время игры другой школьник толкнул пострадавшего.

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«Наш Город» сообщал, что на остановке школьного автобуса на улице Избышева произошло ДТП. Школьный автобус наехал на ногу восьмилетнего ребенка, которому потребовалась помощь медиков.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#ДТП#Следственный комитет
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