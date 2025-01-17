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Posted 17 января, 18:24

Published 17 января, 18:24

Modified 17 января, 18:24

Updated 17 января, 18:24

«Почта России» и РЖД обсуждают масштабирование сети почтовых контейнерных маршрутов

«Почта России» и РЖД обсуждают масштабирование сети почтовых контейнерных маршрутов

17 января 2025, 18:24
Фото: Аркадий Шаповалов. Пресс-служба РЖД.
Генеральные директора «Почты России» Михаил Волков и ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписали новую дорожную карту сотрудничества, направленную на развитие контейнерных перевозок почтовых отправлений и сборных грузов.

Данное партнерство предполагает внедрение современных технологий и расширение географии маршрутов по основным направлениям. В частности, одной из ключевых задач на 2025 год станет более широкое применение системы «грузовой конструктор». Благодаря этой технологии возможно быстро отцеплять и прицеплять контейнерные платформы прямо в пути на крупных станциях, что значительно ускоряет процесс доставки как почтовых, так и коммерческих грузов. Все поезда следуют по специальному расписанию, пишет newizv.ru.

Среди новых маршрутов будут направления от Ворсино (Калужская область) до Иркутска, от Люберец (Московская область) до Угловой (Приморский край) и другие. Также предполагается открытие международного маршрута Хуньчунь (КНР) — Москва.

Михаил Волков заявил, что сотрудничество с РЖД позволило существенно развить почтовые перевозки по железной дороге. В сентябре стартовал новый системный проект, направленный на ускорение логистики сборных грузов с Дальнего Востока.

«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — сказал Михаил Волков.

В 2023 году был создан проектный офис, который выработал свыше 20 концепций. Среди основных новшеств — открытие новых трансграничных маршрутов, улучшение сроков доставки крупногабаритных грузов и внедрение цифровых технологий для повышения удобства обслуживания клиентов.

Следует отметить, что успешным проектом стало открытие железнодорожного маршрута для международных грузов между Хуньчунем и такими российскими городами, как Владивосток и Новосибирск. В 2024 году был также запущен сервис по доставке крупных грузов из Уссурийска в Москву с помощью почтовых вагонов.

Олег Белозёров отметил, что обе компании обладают уникальными ресурсами, а объединение их возможностей может создать значительный мультипликативный эффект. При этом вся работа ведется на основе современных цифровых платформ.

#Общество
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