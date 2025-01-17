«Почта России» и РЖД обсуждают масштабирование сети почтовых контейнерных маршрутов

Данное партнерство предполагает внедрение современных технологий и расширение географии маршрутов по основным направлениям. В частности, одной из ключевых задач на 2025 год станет более широкое применение системы «грузовой конструктор». Благодаря этой технологии возможно быстро отцеплять и прицеплять контейнерные платформы прямо в пути на крупных станциях, что значительно ускоряет процесс доставки как почтовых, так и коммерческих грузов. Все поезда следуют по специальному расписанию, пишет newizv.ru.