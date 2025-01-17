Не дошел до садика. В Тюмени машине сбила пятилетнего ребенка. ВИДЕО

В Тюмени машине сбила пятилетнего ребенка

Сюжет Авария

В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Он шел вместе с мамой в садик, когда в них влетела машина, которую до этого снес другой автомобиль. Пострадали несколько человек.