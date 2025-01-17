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Posted 17 января, 12:51

Published 17 января, 12:51

Modified 17 января, 12:56

Updated 17 января, 12:56

В Тюмени машине сбила пятилетнего ребенка

Не дошел до садика. В Тюмени машине сбила пятилетнего ребенка. ВИДЕО

17 января 2025, 12:51
Фото: УГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени машине сбила пятилетнего ребенка

Сюжет
Авария
В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Он шел вместе с мамой в садик, когда в них влетела машина, которую до этого снес другой автомобиль. Пострадали несколько человек.

Как сообщили в УГИБДД по Тюменской области, ДТП произошло между двумя машинами. Водитель легковушки, 30-летняя женщина не уступила дорогу при повороте налево, из-за чего проезжавшая мимо Тойота врезалась в нее на полном ходу.

От удара «Киа» отбросило на тротуар на 5-летнего мальчика, который шел с мамой в детский сад. В результате аварии водитель «Киа» и юный пешеход получили травмы головы.

Обстоятельства ДТП выясняются. Медицинская помощь никому не понадобилась, однако вот машины получили серьезные повреждения.

Видео: УГИБДД по Тюменской области.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Пять человек пострадали в жестком ДТП с грузовиком.

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