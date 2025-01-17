Не дошел до садика. В Тюмени машине сбила пятилетнего ребенка. ВИДЕО

Posted 17 января, 12:51
Published 17 января, 12:51
Modified 17 января, 12:56
Updated 17 января, 12:56
Как сообщили в УГИБДД по Тюменской области, ДТП произошло между двумя машинами. Водитель легковушки, 30-летняя женщина не уступила дорогу при повороте налево, из-за чего проезжавшая мимо Тойота врезалась в нее на полном ходу.
От удара «Киа» отбросило на тротуар на 5-летнего мальчика, который шел с мамой в детский сад. В результате аварии водитель «Киа» и юный пешеход получили травмы головы.
Обстоятельства ДТП выясняются. Медицинская помощь никому не понадобилась, однако вот машины получили серьезные повреждения.