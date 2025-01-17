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Posted 17 января, 12:38

Published 17 января, 12:38

Modified 17 января, 12:40

Updated 17 января, 12:40

На Солнце быстрый рост площади пятен. На Тюменскую область обрушатся магнитные бури?

На Солнце быстрый рост площади пятен. На Тюменскую область обрушатся магнитные бури?

17 января 2025, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.
Количество вспышек на поверхности звезды снова начинает расти. Это может повлиять на возникновение магнитных бурь.

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня, 17 января, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 36 процентов.

Сегодня на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше, накануне — 10 вспышек класса С и выше. Среди них есть вспышки класса М. Такая же обстановка будет наблюдаться и в ближайшие дни.

Тем временем, на Солнце быстрый рост числа и площади пятен.

Снова начала расти площадь и количество активных областей. Особенно впечатляет рост номера 3964, на севере справа от центра, который за пару дней с нуля вырос до размера, достаточного, чтобы его можно было увидеть с Земли невооруженным глазом. Здесь светит плазма с температурой от нескольких миллионов градусов. Также начались М вспышки, — комментируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Но всегда ли люди чувствуют геомагнитные возмущения? Главный инженер обсерватории «Старая башня», астроном Виталий Угренинов рассказал редакции «Нашего города», что иногда человек может попросту себя «накрутить».

— Часто большее значение имеет именно психологический эффект — когда человек знает, что буря будет. У него все заболит даже в том случае, если по факту буря не состоялась, подчеркнул астроном.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в январе планеты Уран, Юпитер и Марс окажутся в ретроградной фазе, что может оказать значительное влияние на повседневную жизнь.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Солнце#Магнитные бури#Астрономия#Геомагнитные возмущения
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