«Минута тишины» — сериал о жизни и бизнесе на «Первом»

Posted 17 января, 16:14
Published 17 января, 16:14
Modified 17 января, 16:15
Updated 17 января, 16:15
Проект был представлен генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, основателем «Интерроса» Владимиром Потаниным и съемочной группой сериала во главе с продюсером Игорем Толстуновым.
В драматическом детективе «Минута тишины» — десять серий, в основу которых легли реальные события из мира большого бизнеса.
Основной сюжет разворачивается вокруг бизнесмена Валерия Королева, роль которого исполняет Евгений Цыганов. После землетрясения в исламском Наристане спасатели обнаруживают человека, страдающего амнезией. Вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) герой ищет спасения от преследований спецслужб, попутно пытаясь выяснить, кто он и с какой целью прибыл в Наристан. Об этом информирует ТАСС.
Сериал был снят под руководством режиссера Ильи Шеховцова. Автором сценария стал Илья Тилькин. В ролях ключевых героев киноленты зрители увидят Сергея Газарова, Андрея Смирнова, Артема Ткаченко, а также Марию Мацель, Владислава Тирона, Павла Ворожцова, Романа Мадянова. Знаменитый хоккеист Александр Овечкин исполнил в фильме роль самого себя.
Как рассказывает Илья Шеховцов, «Минута тишины» повествует о выборе, о шансе, и о человеческой жизни, разделившейся на до и после той самой «минуты тишины». В течение 60 секунд у главного героя происходит переоценка сложившейся у него ранее системы ценностей.
«В первую очередь это история про мечту. Часто же мы слышим, что человек не меняется, а это кино про человека, который поменялся», — поделился исполнитель роли главного героя Евгений Цыганов.
Согласно заявлению актера Сергея Газарова, люди чаще замечают некие исключения на нижнем слое восприятия, а в целом мир финансов подразумевает действия и развитие. «И именно реальный верхний слой бизнесменов мы постарались отобразить», — объяснил он.
По мнению Владимира Потанина, в России сильно недооценивается профессия предпринимателя. И это несмотря на то, что представители бизнеса, наряду с медиками, педагогами, металлургами и космонавтами, вносят весомый вклад в развитие страны, создавая новые рабочие места и открывая новые возможности для трудящихся граждан. Они способствуют конкурентному росту зарплат, предоставляя при этом новые социальные лифты.
Представители СМИ отметили присутствие на премьере многих медийных личностей — Валдиса Пельша, Светланы Зейналовой, Арины Шараповой, Натальи Швец, Ангелины Поплавской, Дмитрия Муляра, Аристарха Венеса, Анастасии Орловой, Софьи Эрнст и других.