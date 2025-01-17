«Минута тишины» — сериал о жизни и бизнесе на «Первом»

По мнению Владимира Потанина, в России сильно недооценивается профессия предпринимателя. И это несмотря на то, что представители бизнеса, наряду с медиками, педагогами, металлургами и космонавтами, вносят весомый вклад в развитие страны, создавая новые рабочие места и открывая новые возможности для трудящихся граждан. Они способствуют конкурентному росту зарплат, предоставляя при этом новые социальные лифты.