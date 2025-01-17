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Posted 17 января, 16:14

Published 17 января, 16:14

Modified 17 января, 16:15

Updated 17 января, 16:15

«Минута тишины» — сериал о жизни и бизнесе на «Первом»

«Минута тишины» — сериал о жизни и бизнесе на «Первом»

17 января 2025, 16:14
Фото: Александр Мурашкин.
В минувший четверг, 16 января, в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера проекта «Минута тишины». Картина будет транслироваться на Первом канале с 20 января.

Проект был представлен генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, основателем «Интерроса» Владимиром Потаниным и съемочной группой сериала во главе с продюсером Игорем Толстуновым.

В драматическом детективе «Минута тишины» — десять серий, в основу которых легли реальные события из мира большого бизнеса.

Основной сюжет разворачивается вокруг бизнесмена Валерия Королева, роль которого исполняет Евгений Цыганов. После землетрясения в исламском Наристане спасатели обнаруживают человека, страдающего амнезией. Вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) герой ищет спасения от преследований спецслужб, попутно пытаясь выяснить, кто он и с какой целью прибыл в Наристан. Об этом информирует ТАСС.

Сериал был снят под руководством режиссера Ильи Шеховцова. Автором сценария стал Илья Тилькин. В ролях ключевых героев киноленты зрители увидят Сергея Газарова, Андрея Смирнова, Артема Ткаченко, а также Марию Мацель, Владислава Тирона, Павла Ворожцова, Романа Мадянова. Знаменитый хоккеист Александр Овечкин исполнил в фильме роль самого себя.

Как рассказывает Илья Шеховцов, «Минута тишины» повествует о выборе, о шансе, и о человеческой жизни, разделившейся на до и после той самой «минуты тишины». В течение 60 секунд у главного героя происходит переоценка сложившейся у него ранее системы ценностей.

«В первую очередь это история про мечту. Часто же мы слышим, что человек не меняется, а это кино про человека, который поменялся», — поделился исполнитель роли главного героя Евгений Цыганов.

Согласно заявлению актера Сергея Газарова, люди чаще замечают некие исключения на нижнем слое восприятия, а в целом мир финансов подразумевает действия и развитие. «И именно реальный верхний слой бизнесменов мы постарались отобразить», — объяснил он.

По мнению Владимира Потанина, в России сильно недооценивается профессия предпринимателя. И это несмотря на то, что представители бизнеса, наряду с медиками, педагогами, металлургами и космонавтами, вносят весомый вклад в развитие страны, создавая новые рабочие места и открывая новые возможности для трудящихся граждан. Они способствуют конкурентному росту зарплат, предоставляя при этом новые социальные лифты.

Представители СМИ отметили присутствие на премьере многих медийных личностей — Валдиса Пельша, Светланы Зейналовой, Арины Шараповой, Натальи Швец, Ангелины Поплавской, Дмитрия Муляра, Аристарха Венеса, Анастасии Орловой, Софьи Эрнст и других.

#Общество
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