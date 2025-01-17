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Posted 17 января, 15:17

Published 17 января, 15:17

Modified 17 января, 15:18

Updated 17 января, 15:18

Медиалаборатории Gigarama вручили госнаграду за вклад в освещение истории БАМа

Медиалаборатории Gigarama вручили госнаграду за вклад в освещение истории БАМа

17 января 2025, 15:17
Фото: gigaramaofficial.
В январе текущего года состоялось награждение медиалаборатории Gigarama (News Media Holding) медалью «50 лет БАМу» за значительный вклад в популяризацию Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Церемония награждения прошла в столице, в главном офисе ОАО «РЖД». Вручил медаль гендиректор компании Олег Белозёров.

Gigarama совместно с РЖД реализовала крупный мультимедийный проект, посвященный 50-летию строительства БАМа. Благодаря интерактивным элементам пользователи могут совершить виртуальное путешествие по всей магистрали — от Тайшета до Ванинского порта, а также ознакомиться с ключевыми объектами инфраструктуры, их историей и значением. Проект, запущенный 5 июля 2024 года, быстро приобрел популярность как среди россиян, так и среди жителей других стран.

По словам руководителя творческой лаборатории Gigarama Марата Сайченко, работа над проектом стала для команды достаточно нетипичным вызовом. Он пояснил, что данная digital-разработка представляет собой больше, чем просто виртуальную экскурсию. Команда преследовала цель показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и обратить внимание на огромный труд, вложенный в каждый километр дороги. Это история о тех, кто трудился над строительством столь уникального объекта и продолжает работать над его развитием.

БАМ начали строить в 1974 году. В строительстве было задействовано около двух миллионов человек со всего Советского Союза. Сегодня дорога протяженностью 4,3 тысячи километров играет важную роль в транспортной инфраструктуре России, соединяя Сибирь с Тихим океаном. Кроме этого, БАМ является стратегически важным маршрутом для грузовых и пассажирских перевозок.

Олег Белозёров подчеркнул, что медиапроекты, подобные тем, что создаёт Gigarama, направлены на сохранение исторической памяти и её передачу новым поколениям. Глава РЖД назвал Байкало-Амурскую магистраль символом инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Благодаря проекту «БАМ — дорога в будущее» сегодняшняя молодежь сможет осознать значимость вклада предков в развитие своей страны.

Вручение награды медиалаборатории можно считать подтверждением важности digital-проектов в направлении популяризации истории и культуры России.

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