Медиалаборатории Gigarama вручили госнаграду за вклад в освещение истории БАМа

По словам руководителя творческой лаборатории Gigarama Марата Сайченко, работа над проектом стала для команды достаточно нетипичным вызовом. Он пояснил, что данная digital-разработка представляет собой больше, чем просто виртуальную экскурсию. Команда преследовала цель показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и обратить внимание на огромный труд, вложенный в каждый километр дороги. Это история о тех, кто трудился над строительством столь уникального объекта и продолжает работать над его развитием.