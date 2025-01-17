Карьера не задалась. Тюменский «почти» депутат мошенник выслушал приговор

Как сообщили в пресс-службе судов, Манукян, ранее пытавшийся попасть в городскую Думу в статусе депутата, обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Дело в том, что в период вплоть до 2023 года Манукян занимался дорожными контрактами — вопросами о ремонте и содержании дорог города.