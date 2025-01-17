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Posted 17 января, 10:40

Published 17 января, 10:40

Modified 17 января, 10:54

Updated 17 января, 10:54

Тюменский «почти» депутат мошенник выслушал приговор

Карьера не задалась. Тюменский «почти» депутат мошенник выслушал приговор

17 января 2025, 10:40
Фото: 1MI.

Тюменский «почти» депутат мошенник выслушал приговор

Сюжет
Суд
В Тюмени вынесли приговор бывшему кандидату в депутаты Гордумы Рудику Манукяну, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе судов, Манукян, ранее пытавшийся попасть в городскую Думу в статусе депутата, обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Дело в том, что в период вплоть до 2023 года Манукян занимался дорожными контрактами — вопросами о ремонте и содержании дорог города.

Его начали подозревать в манипуляциях и подлогах, в следствие чего чиновник был задержан, впоследствии вину Манукян признал, общий ущерб от его действий составил 14 миллионов рублей.

При этом все деньги, которые были украдены — а это 14 миллионов, подсудимый также возместил. В следствие чего суд пошел на снисхождение.

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В общей сложности, суд назначил Манукяну наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом 800 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени житель Омска обманул пенсионеров.

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