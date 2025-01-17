Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил жителям Авдеевки ключи от новых квартир

Posted 17 января, 12:13
Published 17 января, 12:13
Modified 17 января, 12:15
Updated 17 января, 12:15
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от квартир в маневренном фонде 12 семьям из Авдеевки, которые лишились своего жилья из-за боевых действий. 22 новосела въехали в первый подъезд — остальные еще находятся на восстановлении.
Работы и заселение проводятся поэтапно. Это позволяет быстро обеспечить людей комфортными условиями для проживания. Жильцы получают квартиры с чистовой отделкой и комплектом необходимой мебели и техники.
Всего год назад Авдеевка была освобождена, а уже летом мы подписали соглашение о восстановлении. Сразу взялись за самое важное — это жилье. Город серьезно пострадал, целых домов практически не осталось. Но там оставались люди, которые очень ждали освобождения. Поэтому нашей первоочередной задачей стало вернуть им человеческие условия для жизни, — отметил Дмитрий Артюхов.
По его словам, благодаря ударной работе строителей первые дома уже заселяются. Новоселы, которые получили жилье — люди разной судьбы и возрастов. Их объединяет желание, чтобы родной город преобразился, и Ямал помогает им в наведении порядка.
Во время поездки в ДНР губернатор ЯНАО пообщался с жителями подшефных Авдеевки и Волновахи. В настоящий момент, по информации представителей местной администрации, в Авдеевке проживают около 600 человек. С августа прошлого года Ямал восстанавливает здесь четыре жилых дома на 176 квартир. Уже готов один дом на 40 квартир, где теперь проживают 73 человека. Сдать оставшиеся объекты, в том числе административное здание, в котором разместятся МФЦ, управление соцзащиты и пенсионного фонда, планируется до конца года.