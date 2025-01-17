Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил жителям Авдеевки ключи от новых квартир

Во время поездки в ДНР губернатор ЯНАО пообщался с жителями подшефных Авдеевки и Волновахи. В настоящий момент, по информации представителей местной администрации, в Авдеевке проживают около 600 человек. С августа прошлого года Ямал восстанавливает здесь четыре жилых дома на 176 квартир. Уже готов один дом на 40 квартир, где теперь проживают 73 человека. Сдать оставшиеся объекты, в том числе административное здание, в котором разместятся МФЦ, управление соцзащиты и пенсионного фонда, планируется до конца года.