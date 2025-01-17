Еще 14 тюменских поселков газифицируют в 2025 году

Posted 17 января, 02:33
Published 17 января, 02:33
Modified 17 января, 02:35
Updated 17 января, 02:35
Работы до границы земельного участка будут бесплатными для граждан. Деньги выделят из бюджета в рамках программы социальной газификации. В 2024 году газифицировали 22 населенных пункта, а в текущем планируется пустить голубое топливо еще в 14 поселков.
«В четырехлетнем плане-графике догазификации более 30 тыс. жилых домов и более 90 СНТ, где люди сегодня вынуждены пользоваться печным или электроотоплением. Наша задача — повысить комфорт проживания людей и снизить нагрузку на сети», — объяснил директор областного департамента ЖКХ Семён Тегенцев.
Он напомнил, что тюменцы 49 льготных категорий могут получить субсидию в 156 тыс. рублей на покупку оборудования и устройство сети на территории своего участка. Среди них участники СВО и члены их семей, ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие граждане.
В ноябре губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2025 году газовые сети будут проведены в деревни Ишимского, Бердюжского, Голышмановского, Заводоуковского, Исетского, Казанского и Тобольского районов.