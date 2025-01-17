nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 02:33

Published 17 января, 02:33

Modified 17 января, 02:35

Updated 17 января, 02:35

Еще 14 тюменских поселков газифицируют в 2025 году

Еще 14 тюменских поселков газифицируют в 2025 году

17 января 2025, 02:33
Фото: 1MI.
Еще в 14 населенных пунктов в Тюменской области планируется подвести газ. Всего в плане-графике тюменских властей более 90 СНТ.

Работы до границы земельного участка будут бесплатными для граждан. Деньги выделят из бюджета в рамках программы социальной газификации. В 2024 году газифицировали 22 населенных пункта, а в текущем планируется пустить голубое топливо еще в 14 поселков.

«В четырехлетнем плане-графике догазификации более 30 тыс. жилых домов и более 90 СНТ, где люди сегодня вынуждены пользоваться печным или электроотоплением. Наша задача — повысить комфорт проживания людей и снизить нагрузку на сети», — объяснил директор областного департамента ЖКХ Семён Тегенцев.
Власти Тюменской области обсудили развитие энергетической инфраструктуры региона
Узнать подробнее

Он напомнил, что тюменцы 49 льготных категорий могут получить субсидию в 156 тыс. рублей на покупку оборудования и устройство сети на территории своего участка. Среди них участники СВО и члены их семей, ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие граждане.

В ноябре губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2025 году газовые сети будут проведены в деревни Ишимского, Бердюжского, Голышмановского, Заводоуковского, Исетского, Казанского и Тобольского районов.

Читайте также:
Снижение аварийности и потерь: подведены итоги «Росводоканал Тюмень» 2024 годаСпециалисты СУЭНКО проведут уроки по техприсоединению к электрическим сетямГород-нефть или город-мечта: почему Тюмень пока не для туристов?
#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Газ#Инфраструктура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика