Два человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе (ФОТО)

Авария произошла на 535-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск накануне вечером. Предварительно, водитель большегруза МАЗ выехал на встречную полосу, но не сумел обогнать идущий впереди ВАЗ и врезался в него. В их сцепку влетел ехавший по встречной полосе бензовоз МАН. От удара у бензовоза МАЗ вырвало топливный бак, на который наехал автомобиль КИА.