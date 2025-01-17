Два человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе (ФОТО)

Posted 17 января, 03:20
Published 17 января, 03:20
Modified 17 января, 03:31
Updated 17 января, 03:31
Авария произошла на 535-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск накануне вечером. Предварительно, водитель большегруза МАЗ выехал на встречную полосу, но не сумел обогнать идущий впереди ВАЗ и врезался в него. В их сцепку влетел ехавший по встречной полосе бензовоз МАН. От удара у бензовоза МАЗ вырвало топливный бак, на который наехал автомобиль КИА.
«В результате ДТП 35-летний водитель бензовоза, житель Кургана, и 48-летний водитель фуры МАЗ, житель Чечни, погибли на месте до приезда скорой помощи», — рассказал и. о. начальника отделения ГАИ по Уватскому району Александр Кожевников.
По его данным, остальные участники аварии не пострадали.
Движение на трассе ограничили на время осмотра места ДТП. Там работает следственная группа и сотрудники прокуратуры. Автоинспекторы регулировали движением вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях.
Накануне днем областная Госавтоинспекция попросила тюменцев не лихачить и сбавить скорость. Только в Тюмени и районе с начала дня 16 января произошло шесть аварий.