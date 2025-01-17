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Posted 17 января, 03:20

Published 17 января, 03:20

Modified 17 января, 03:31

Updated 17 января, 03:31

Два человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе (ФОТО)

Два человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе (ФОТО)

17 января 2025, 03:20
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
Фура и бензовоз столкнулись на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, что привело к ДТП еще с двумя автомобилями. Движение на трассе ограничено.

Авария произошла на 535-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск накануне вечером. Предварительно, водитель большегруза МАЗ выехал на встречную полосу, но не сумел обогнать идущий впереди ВАЗ и врезался в него. В их сцепку влетел ехавший по встречной полосе бензовоз МАН. От удара у бензовоза МАЗ вырвало топливный бак, на который наехал автомобиль КИА.

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«В результате ДТП 35-летний водитель бензовоза, житель Кургана, и 48-летний водитель фуры МАЗ, житель Чечни, погибли на месте до приезда скорой помощи», — рассказал и. о. начальника отделения ГАИ по Уватскому району Александр Кожевников.

По его данным, остальные участники аварии не пострадали.

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Движение на трассе ограничили на время осмотра места ДТП. Там работает следственная группа и сотрудники прокуратуры. Автоинспекторы регулировали движением вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях.

Накануне днем областная Госавтоинспекция попросила тюменцев не лихачить и сбавить скорость. Только в Тюмени и районе с начала дня 16 января произошло шесть аварий.

Видео: NashGorod.
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