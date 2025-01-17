«Домклик» назвал порог торга при покупке жилья на вторичном рынке

В Воронежской области и Краснодарском крае средние скидки составляют 11,3% и 11,4% соответственно, а в Волгоградской области — 7,6%. В то же время средняя скидка на вторичном рынке жилья по стране составила 6% за указанный период. Это означает, что покупая стандартную квартиру стоимостью около 5 миллионов рублей, можно сэкономить около 300 тысяч рублей.