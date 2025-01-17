«Домклик» назвал порог торга при покупке жилья на вторичном рынке

Posted 17 января, 15:22
Published 17 января, 15:22
Modified 17 января, 15:24
Updated 17 января, 15:24
Исследование, использующее информацию о покупках квартир на платформе «Домклик», охватывает период с декабря 2024 года по начало января 2025 года и включает 17 крупнейших регионов страны, в том числе Москву и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.
В Воронежской области и Краснодарском крае средние скидки составляют 11,3% и 11,4% соответственно, а в Волгоградской области — 7,6%. В то же время средняя скидка на вторичном рынке жилья по стране составила 6% за указанный период. Это означает, что покупая стандартную квартиру стоимостью около 5 миллионов рублей, можно сэкономить около 300 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге скидки составляют всего 3,3%. Невысокие значения наблюдаются в Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). В Москве и Подмосковье скидки составляют 4,1% и 4,5% соответственно. В Омской, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае скидки варьируются от 5,1% до 5,4%, в Челябинской и Нижегородской областях — от 6,2% до 6,7%, в Татарстане — 7%, в Ростовской области — 7,2%.
Эксперты отметили, что с июня 2024 года, когда была отменена программа льготной ипотеки, общий уровень скидок на вторичном рынке не изменился, за исключением Воронежской и Краснодарской областей, где можно получить скидку более 11%.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик», отметил, что несмотря на высокую ключевую ставку, спрос на готовое жилье оставался стабильным до ноября 2024 года, что объясняет отсутствие значительного падения цен. Однако в конце прошлого года наблюдалось резкое снижение спроса, что может привести к более заметным изменениям на рынке, добавил он.