Заммэра Ефимов: За 5 лет столица получила 15 новых объектов для учреждений культуры

Posted 16 января, 15:47
Published 16 января, 15:47
Modified 16 января, 15:47
Updated 16 января, 15:47
Об этом проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) столица продолжает развивать инфраструктуру, обеспечивая все лучшие условия для культурных организаций, сообщает mos.ru.
По словам заместителя мэра, АИП предоставляет возможность введения в эксплуатацию нужных для городской инфраструктуры зданий и сооружений. За пять лет культурным организациям в оперативное управление поступило 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Речь идет о выделении объектов театрам, зоопарку и школам искусств, подвел итог Ефимов.
В числе значимых проектов — здание музыкальной школы им. Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств им. М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где расположено большинство новых объектов, появился павильон для Московского зоопарка, а также были открыты новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».
Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, максимальное число объектов было передано в Центральном округе. Здесь учреждениям культуры предоставили десять объектов общей площадью 31,7 тысячи квадратных метров, в числе которых павильоны для зоопарка и новые сцены для театров. За счет АИП создаются новые культурные пространства для москвичей и гостей города и обеспечивается более эффективное использование бюджетных средств, отметил Гаман.
В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин напомнил, что каждое новое культурное здание увеличивает возможности для обучения и культурного досуга.
«Например, число посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, за последние три года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек», — подчеркнул он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в городе обновили 63 объекта культуры, включая библиотеки, театры и школы искусств.