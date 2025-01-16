Заммэра Ефимов: За 5 лет столица получила 15 новых объектов для учреждений культуры

В числе значимых проектов — здание музыкальной школы им. Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств им. М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где расположено большинство новых объектов, появился павильон для Московского зоопарка, а также были открыты новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».