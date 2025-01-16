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Posted 16 января, 15:47

Published 16 января, 15:47

Modified 16 января, 15:47

Updated 16 января, 15:47

Заммэра Ефимов: За 5 лет столица получила 15 новых объектов для учреждений культуры

Заммэра Ефимов: За 5 лет столица получила 15 новых объектов для учреждений культуры

16 января 2025, 15:47
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
За последние пять лет в Москве было возведено и передано учреждениям культуры 15 новых объектов общей площадью почти 52,7 тысячи квадратных метров.

Об этом проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) столица продолжает развивать инфраструктуру, обеспечивая все лучшие условия для культурных организаций, сообщает mos.ru.

По словам заместителя мэра, АИП предоставляет возможность введения в эксплуатацию нужных для городской инфраструктуры зданий и сооружений. За пять лет культурным организациям в оперативное управление поступило 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Речь идет о выделении объектов театрам, зоопарку и школам искусств, подвел итог Ефимов.

В числе значимых проектов — здание музыкальной школы им. Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств им. М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где расположено большинство новых объектов, появился павильон для Московского зоопарка, а также были открыты новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».

Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, максимальное число объектов было передано в Центральном округе. Здесь учреждениям культуры предоставили десять объектов общей площадью 31,7 тысячи квадратных метров, в числе которых павильоны для зоопарка и новые сцены для театров. За счет АИП создаются новые культурные пространства для москвичей и гостей города и обеспечивается более эффективное использование бюджетных средств, отметил Гаман.

В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин напомнил, что каждое новое культурное здание увеличивает возможности для обучения и культурного досуга.

«Например, число посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, за последние три года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек», — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в городе обновили 63 объекта культуры, включая библиотеки, театры и школы искусств.

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