Выплаты по больничным листам для тюменцев вырастут

Posted 16 января, 07:11
Published 16 января, 07:11
Modified 16 января, 07:18
Updated 16 января, 07:18
Максимальная оплата за один день болезни в текущем году составит 5673 рублей 97 копеек. Например, тюменцы со стажем более восьми лет смогут получить 172 488 рублей 69 копеек, если проведут на больничном месяц.
«Для расчета больничных берется средний заработок за два предыдущих года. Размер пособия зависит от страхового стажа и размера зарплаты. Если заработок меньше МРОТ или страховой стаж меньше шести месяцев, средний дневной заработок считают с учетом МРОТ», — пояснила представитель Социального фонда России по Тюменской области.
При стаже свыше 8 лет пособие выплачивается в размере 100% заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80% и всего 60% для тех, кто проработал меньше 5 лет. Тюменцам, которые только начинают свою карьеру, пособие рассчитают исходя из МРОТ, который в 2025 году составляет 22 240 рублей.
Как сообщал «Наш Город», величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла с 1 января и для трудоспособного населения составила 19 329 рублей.