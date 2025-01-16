Выплаты по больничным листам для тюменцев вырастут

При стаже свыше 8 лет пособие выплачивается в размере 100% заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80% и всего 60% для тех, кто проработал меньше 5 лет. Тюменцам, которые только начинают свою карьеру, пособие рассчитают исходя из МРОТ, который в 2025 году составляет 22 240 рублей.