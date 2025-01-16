В Тюмени начали расти цены на яйца

Posted 16 января, 08:36
Published 16 января, 08:36
Modified 16 января, 08:38
Updated 16 января, 08:38
Десяток самых дешевых яиц категории С1 сегодня стоит от 89 до 99 рублей, средняя цена яиц такой категории составляет 116-123 рубля. Десяток отборных яиц в магазинах Тюмени продают в среднем за 130-150 рублей в зависимости от производителя.
По данным Тюменьстата, по итогам 2024 года средняя стоимость куриных яиц снизилась на 9% или 11,5 рубля и составила 117 рублей за десяток.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году рост цен на некоторые продукты превысил 50-100%. В частности, существенно подорожали икра, рыба, картофель, сливочное масло и молоко.