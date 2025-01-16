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Posted 16 января, 08:36

Published 16 января, 08:36

Modified 16 января, 08:38

Updated 16 января, 08:38

В Тюмени начали расти цены на яйца

В Тюмени начали расти цены на яйца

16 января 2025, 08:36
Фото: 1MI.
Стоимость самых дешевых яиц в гипермаркетах областной столицы сегодня составляет более 69 рублей по акции. Без акции десяток яиц категории С2 стоит 85-93 рубля, тогда как в конце сентября их стоимость варьировалась от 60 до 69 рублей (без скидок).

Десяток самых дешевых яиц категории С1 сегодня стоит от 89 до 99 рублей, средняя цена яиц такой категории составляет 116-123 рубля. Десяток отборных яиц в магазинах Тюмени продают в среднем за 130-150 рублей в зависимости от производителя.

По данным Тюменьстата, по итогам 2024 года средняя стоимость куриных яиц снизилась на 9% или 11,5 рубля и составила 117 рублей за десяток.

Как изменились цены на продукты в Тюмени за последние 10 лет
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году рост цен на некоторые продукты превысил 50-100%. В частности, существенно подорожали икра, рыба, картофель, сливочное масло и молоко.

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