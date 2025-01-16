В Тюмени начали расти цены на яйца

Стоимость самых дешевых яиц в гипермаркетах областной столицы сегодня составляет более 69 рублей по акции. Без акции десяток яиц категории С2 стоит 85-93 рубля, тогда как в конце сентября их стоимость варьировалась от 60 до 69 рублей (без скидок).

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