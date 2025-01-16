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Posted 16 января, 10:02

Published 16 января, 10:02

Modified 16 января, 10:04

Updated 16 января, 10:04

Тюменскую технологию применили для очистки моря от мазута в Анапе

Тюменскую технологию применили для очистки моря от мазута в Анапе

16 января 2025, 10:02
Фото: Скриншот видео оперштаба Краснодарского края.
Волонтеры используют тюменскую технологию для очистки моря от мазута на «Белом пляже» Анапы. Материалом для разработки стали старые ковры и пластиковые бутылки.

Для борьбы с мелкими нефтяными пятнами в Анапе применили биобон. Устройство напоминает рыболовную сеть из нейлоновых нитей, полученных из пластиковых бутылок и старых ковров. Эти нити заселили специальными бактериями, которые перерабатывают мазут в углекислый газ и воду.

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«Это волокно работает в холодное время просто как преграда. Онj собирает эту капельную жидкость, а потом мы надеемся, что сможем активировать микроорганизмы, которые будут являться деструкторами нефти», — рассказал старший научный сотрудник научно-производственного объединения Виктор Рядинский.

Трудность в том, что бактерии активны при более высокой температуре, сейчас в море для них слишком холодно. Метр боибона может собрать до 10 кг мазута. 15 января в море установили 100 м устройства, планируется нарастить линию до километра, пояснили в оперативном штабе Краснодарского края.

Развитие науки в Тюменской области идет семимильными шагами. Регион со своей разработкой вошел в пятерку победителей Национальной премии «Лидеры ИИ».

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