Тюменскую технологию применили для очистки моря от мазута в Анапе

Posted 16 января, 10:02
Published 16 января, 10:02
Modified 16 января, 10:04
Updated 16 января, 10:04
Для борьбы с мелкими нефтяными пятнами в Анапе применили биобон. Устройство напоминает рыболовную сеть из нейлоновых нитей, полученных из пластиковых бутылок и старых ковров. Эти нити заселили специальными бактериями, которые перерабатывают мазут в углекислый газ и воду.
«Это волокно работает в холодное время просто как преграда. Онj собирает эту капельную жидкость, а потом мы надеемся, что сможем активировать микроорганизмы, которые будут являться деструкторами нефти», — рассказал старший научный сотрудник научно-производственного объединения Виктор Рядинский.
Трудность в том, что бактерии активны при более высокой температуре, сейчас в море для них слишком холодно. Метр боибона может собрать до 10 кг мазута. 15 января в море установили 100 м устройства, планируется нарастить линию до километра, пояснили в оперативном штабе Краснодарского края.
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