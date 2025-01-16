Тюменскую технологию применили для очистки моря от мазута в Анапе

Трудность в том, что бактерии активны при более высокой температуре, сейчас в море для них слишком холодно. Метр боибона может собрать до 10 кг мазута. 15 января в море установили 100 м устройства, планируется нарастить линию до километра, пояснили в оперативном штабе Краснодарского края.