Тюменка 42 раза ударила пенсионерку ножом. Она не хотела слушать ее любимую песню

По данным СУ СК по Тюменской области, конфликт произошел в ходе застолья с распитием алкогольных напитков. Пожилая женщина попросила свою приятельницу включить любимую песню. Однако последняя отказалась это делать — в итоге словесная перепалка переросла в поножовщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.