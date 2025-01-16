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Posted 16 января, 08:16

Published 16 января, 08:16

Modified 16 января, 08:18

Updated 16 января, 08:18

В Тюменской области женщина 42 раза ударила пенсионерку ножом

Тюменка 42 раза ударила пенсионерку ножом. Она не хотела слушать ее любимую песню

16 января 2025, 08:16
Фото: 1MI.

В Тюменской области женщина 42 раза ударила пенсионерку ножом

Сюжет
Суд
Трагедия произошла в конце октября 2024 года в Ялуторовске. 26 октября 34-летняя местная жительница нанесла 42 удара ножом своей 69-летней приятельнице. Причиной такого поведения стала ссора по малозначительному поводу.

По данным СУ СК по Тюменской области, конфликт произошел в ходе застолья с распитием алкогольных напитков. Пожилая женщина попросила свою приятельницу включить любимую песню. Однако последняя отказалась это делать — в итоге словесная перепалка переросла в поножовщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В отношении 34-летней ялуторовчанки заведено уголовное дело. В ближайшее время его рассмотрят в суде.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить 42-летнего жителя поселка Боровский. Он зарезал 69-летнюю женщину — нанес порядка 50 ударов ножом и вилкой.

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