Тюменка 42 раза ударила пенсионерку ножом. Она не хотела слушать ее любимую песню

Posted 16 января, 08:16
Published 16 января, 08:16
Modified 16 января, 08:18
Updated 16 января, 08:18
По данным СУ СК по Тюменской области, конфликт произошел в ходе застолья с распитием алкогольных напитков. Пожилая женщина попросила свою приятельницу включить любимую песню. Однако последняя отказалась это делать — в итоге словесная перепалка переросла в поножовщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
В отношении 34-летней ялуторовчанки заведено уголовное дело. В ближайшее время его рассмотрят в суде.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить 42-летнего жителя поселка Боровский. Он зарезал 69-летнюю женщину — нанес порядка 50 ударов ножом и вилкой.