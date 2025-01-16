Свыше 4 тысяч тонн стекла отправили на переработку в Тюменской области в 2024 году

Posted 16 января, 06:55
Published 16 января, 06:55
Modified 16 января, 06:57
Updated 16 января, 06:57
Стеклянные банки и бутылки, попадая в контейнеры вместе с другим мусором, часто бьются. Получившиеся осколки, называемые стеклобоем, отделяют от остальных вторичных ресурсов на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме. После тщательной сортировки материал передается компаниям, специализирующимся на переработке стекольных отходов.
Вторичное использование стекла возможно благодаря тому, что оно сохраняет свои свойства даже после многократной переработки. В природной среде такой материал разлагается в течение нескольких тысяч лет.
Выделение полезных компонентов из отходов и их возврат в производственный цикл для создания новых товаров помогает уменьшить количество твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению на полигонах, и способствует сохранению экологии, — подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Отметим, процесс сортировки стекла играет важную роль в его последующей переработке и является полезной практикой. Каждый человек может принести пользу экологии родного края, начав раздельный сбор стеклянных отходов в своей повседневной жизни.