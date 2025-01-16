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Posted 16 января, 06:55

Published 16 января, 06:55

Modified 16 января, 06:57

Updated 16 января, 06:57

Свыше 4 тысяч тонн стекла отправили на переработку в Тюменской области в 2024 году

Свыше 4 тысяч тонн стекла отправили на переработку в Тюменской области в 2024 году

16 января 2025, 06:55
Фото: ТЭО.
В прошлом году Тюменское экологическое объединение направило на перерабатывающие заводы 4,2 тысячи тонн стекла. Достигнутый показатель превышает прошлогодний результат на 600 тонн — тогда на переработку отправили 3,6 тысячи тонн этого материала.

Стеклянные банки и бутылки, попадая в контейнеры вместе с другим мусором, часто бьются. Получившиеся осколки, называемые стеклобоем, отделяют от остальных вторичных ресурсов на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме. После тщательной сортировки материал передается компаниям, специализирующимся на переработке стекольных отходов.

Вторичное использование стекла возможно благодаря тому, что оно сохраняет свои свойства даже после многократной переработки. В природной среде такой материал разлагается в течение нескольких тысяч лет.

Выделение полезных компонентов из отходов и их возврат в производственный цикл для создания новых товаров помогает уменьшить количество твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению на полигонах, и способствует сохранению экологии, — подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Отметим, процесс сортировки стекла играет важную роль в его последующей переработке и является полезной практикой. Каждый человек может принести пользу экологии родного края, начав раздельный сбор стеклянных отходов в своей повседневной жизни.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#ООО "ТЭО"#Экология#Заводы#Переработка#ТЭО
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