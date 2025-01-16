Страшное ДТП с бензовозом на трассе Тюмень — Сургут. Движение перекрыто полностью

Как сообщают очевидцы, авария произошла на 11 километре дороге Р404, единственной, соединяющей ХМАО и Тюменскую область. Обстоятельства ДТП еще выясняются, к этому часу известно, что попали в аварию большегруз, бензовоз и еще несколько машин. От удара бензовоз загорелся, на месте уже работают пожарные, угроза дальнейшего распространения пламени устранена.