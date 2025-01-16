nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 10:42

Published 16 января, 10:42

Modified 16 января, 10:56

Updated 16 января, 10:56

ДТП на трассе Тюмень — Сургут парализовало движение в обоих направлениях

Страшное ДТП с бензовозом на трассе Тюмень — Сургут. Движение перекрыто полностью

16 января 2025, 10:42

ДТП на трассе Тюмень — Сургут парализовало движение в обоих направлениях

Сюжет
ДТП
Жуткое ДТП с бензовозом произошло сегодня на трассе Сургут — Тюмень. Большегруз столкнулся с проезжающей фурой, также пострадало еще несколько машин. ДТП такого масштаба, что на дороге полностью закрыто движение в обоих направлениях.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на 11 километре дороге Р404, единственной, соединяющей ХМАО и Тюменскую область. Обстоятельства ДТП еще выясняются, к этому часу известно, что попали в аварию большегруз, бензовоз и еще несколько машин. От удара бензовоз загорелся, на месте уже работают пожарные, угроза дальнейшего распространения пламени устранена.

Из-за масштабов ДТП на дороге полностью перекрыто движение, как сообщает Уралоблавтодор, в обе стороны проехать по дороге нельзя, водителям предлагают поехать в объезд по дороге Нефтеюганск — п.Сингапай.

Видео: Роман Нескоромный. Вконтакте.
Тюменскую объездную парализовала пробка из серьезного ДТП
Узнать подробнее

Сообщается о минимум одном погибшем, сотрудники ГАИ продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. На месте уже собралась огромная пробка в обе стороны, когда возобновится движение по дороге — пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что в аварии двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли оба водителя.

Читайте также:
Авария двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни водителейСтолкнулись лоб в лоб: на тюменской трассе в ДТП погиб человекУснул за рулем: в Тюмени Kia протаранила маршрутку
#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика