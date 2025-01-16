Страшное ДТП с бензовозом на трассе Тюмень — Сургут. Движение перекрыто полностью

Posted 16 января, 10:42
Published 16 января, 10:42
Modified 16 января, 10:56
Updated 16 января, 10:56
Как сообщают очевидцы, авария произошла на 11 километре дороге Р404, единственной, соединяющей ХМАО и Тюменскую область. Обстоятельства ДТП еще выясняются, к этому часу известно, что попали в аварию большегруз, бензовоз и еще несколько машин. От удара бензовоз загорелся, на месте уже работают пожарные, угроза дальнейшего распространения пламени устранена.
Из-за масштабов ДТП на дороге полностью перекрыто движение, как сообщает Уралоблавтодор, в обе стороны проехать по дороге нельзя, водителям предлагают поехать в объезд по дороге Нефтеюганск — п.Сингапай.
Сообщается о минимум одном погибшем, сотрудники ГАИ продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. На месте уже собралась огромная пробка в обе стороны, когда возобновится движение по дороге — пока неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что в аварии двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли оба водителя.