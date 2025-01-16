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Posted 16 января, 08:01

Published 16 января, 08:01

Modified 16 января, 08:03

Updated 16 января, 08:03

Сладкая жизнь: в Тюмени можно съесть десерт и получить за это скидку на квартиру

Сладкая жизнь: в Тюмени можно съесть десерт и получить за это скидку на квартиру

16 января 2025, 08:01
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Насладиться оригинальным десертом и получить скидку в 500 тысяч рублей на покупку новой квартиры могут все тюменцы и гости города. Специально для этого крупнейший застройщик города ГК «Страна Девелопмент» и сеть гастрокофеен «Максим» создали десерт в виде всеми любимой резиновой уточки.

Да, той самой, с которой любят нежится в ванной и дети, и взрослые. Она — символ расслабления, домашнего уюта, и есть почти у каждого из нас. Рассказываем, где купить заветную уточку.

Сделать это можно в любой гастрокофейне сети «Максим» с 15 января по 15 февраля 2025 года. Просто закажите десерт «Страна», разрежьте его и проверьте начинку, выигрышная начинка — шоколад с мандарином.

Если вам попался десерт с выигрышной начинкой, позовите официанта, он сделает фото десерта и чека, запишет ваш номер телефона, а сотрудник «Страны» свяжется для предоставления скидки. Если берете десерт с собой, следуйте инструкции, прикрепленной к вашему чеку.

Не нужно огорчаться, если вам попалась утка с белой начинкой. Вы всегда можете еще раз испытать удачу и насладиться вкусным десертом.

Отметим, скидка 500 тысяч рублей распространяется на понравившуюся вам квартиру в любом тюменском жилом комплексе от застройщика «Страна Девелопмент». Выбрать подходящий вариант можно уже сейчас на сайте www.strana.com.

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