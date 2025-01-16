Сладкая жизнь: в Тюмени можно съесть десерт и получить за это скидку на квартиру

Posted 16 января, 08:01
Published 16 января, 08:01
Modified 16 января, 08:03
Updated 16 января, 08:03
Да, той самой, с которой любят нежится в ванной и дети, и взрослые. Она — символ расслабления, домашнего уюта, и есть почти у каждого из нас. Рассказываем, где купить заветную уточку.
Сделать это можно в любой гастрокофейне сети «Максим» с 15 января по 15 февраля 2025 года. Просто закажите десерт «Страна», разрежьте его и проверьте начинку, выигрышная начинка — шоколад с мандарином.
Если вам попался десерт с выигрышной начинкой, позовите официанта, он сделает фото десерта и чека, запишет ваш номер телефона, а сотрудник «Страны» свяжется для предоставления скидки. Если берете десерт с собой, следуйте инструкции, прикрепленной к вашему чеку.
Не нужно огорчаться, если вам попалась утка с белой начинкой. Вы всегда можете еще раз испытать удачу и насладиться вкусным десертом.
Отметим, скидка 500 тысяч рублей распространяется на понравившуюся вам квартиру в любом тюменском жилом комплексе от застройщика «Страна Девелопмент». Выбрать подходящий вариант можно уже сейчас на сайте www.strana.com.