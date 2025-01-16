Пульмонолог Пальман считает, что смерть волонтёра в Анапе произошла не из-за астмы

Posted 16 января, 09:47
Published 16 января, 09:47
Modified 16 января, 09:49
Updated 16 января, 09:49
Агентство «Ридус» попросило пульмонолога Первого МГМУ имени Сеченова Александра Пальмана прокомментировать инцидент с семнадцатилетним волонтёром Александром Коминым, который страдал бронхиальной астмой и скончался при невыясненных обстоятельствах в Краснодарском крае, где ликвидируют последствия загрязнения нефтепродуктами.
Специалист отметил, что астматик, оказавшийся в окружении токсичных испарений, может испытать обострение заболевания. Он не понимает, как человек с подобным диагнозом решил заняться уборкой токсичных отходов. Однако, по его словам, смерть по такой причине маловероятна, учитывая условия, в которых волонтёры работают на берегу Чёрного моря.
Собеседник издания пояснил, что мазут не является летучей субстанцией. Он также не уверен, что на берегу моря, где постоянно дует ветер, может быть создана такая концентрация токсичных веществ, которая приведет к мгновенной смерти.
Пульмонолог рассказал, что сегодня смерть от астмы является редким явлением. По его словам, при правильном лечении данное заболевание становится лишь «неким нюансом образа жизни». Он заявил, что астма не может убить человека на месте, и предположил, что данный инцидент является «не астматической историей».
В данный момент судмедэксперты выясняют причины смерти волонтера, который в день гибели присутствовал на уборке побережья.