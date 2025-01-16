Пульмонолог Пальман считает, что смерть волонтёра в Анапе произошла не из-за астмы

Специалист отметил, что астматик, оказавшийся в окружении токсичных испарений, может испытать обострение заболевания. Он не понимает, как человек с подобным диагнозом решил заняться уборкой токсичных отходов. Однако, по его словам, смерть по такой причине маловероятна, учитывая условия, в которых волонтёры работают на берегу Чёрного моря.