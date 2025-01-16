От LADA до Tesla: на чем будут ездить тюменцы в 2025 году?

Posted 16 января, 10:00
Published 16 января, 10:00
Modified 16 января, 10:02
Updated 16 января, 10:02
Тюмень, как один из крупнейших город Западной Сибири, имеет характерные экономические и социальные особенности, которые влияют на предпочтения местных жителей в выборе автомобилей, об этом «Нашему городу» рассказал экономист Леонид Вараксин.
«В последние годы в России наблюдается тенденция роста цен на новые автомобили, что связано с мировой инфляцией и внутренними экономическими проблемами, включая санкции, которые затрудняют поставки иностранных машин и комплектующих. В результате, покупатели все чаще обращают внимание на автомобили отечественного производства, а также на марки, которые предлагают модели с хорошими соотношениями цены и качества, чаще это китайские модели», — говорит специалист.
К тому же, значительное влияние на рынок будет оказывать продолжение адаптации производителей к изменениям в законодательстве, росту экологических требований и развитию новых технологий, таких как электромобили и гибридные автомобили. В 2025 году, скорее всего, будет продолжаться диверсификация моделей и расширение доступных ценовых категорий.
По оценке автоаналитика Сергея Нестерова, в 2025-м году отечественные марки по-прежнему будут занимать значительную долю рынка в Тюмени и других городах России.
«Эти автомобили обладают конкурентоспособной ценой, что делает их привлекательными для большинства тюменцев, особенно тех, кто хочет приобрести транспортное средство для работы или личного пользования, но не готов тратить большие деньги на иномарки», — считает Нестеров.
LADA, вероятно, продолжит занимать лидерские позиции на российском рынке. Модели, такие как LADA Granta, LADA Vesta и LADA Niva, будут популярны среди жителей Тюмени. LADA Granta продолжит быть самым доступным автомобилем в сегменте, с хорошими техническими характеристиками и низким уровнем расходов на обслуживание. Также стоит отметить модели LADA XRay и LADA Largus, которые привлекают внимание покупателей из-за своей универсальности.
УАЗ в 2025 году также продолжит развивать свою модельную линейку. ГАЗ также останется важным игроком на рынке, особенно в сегменте коммерческих автомобилей. Тюменцы, которые занимаются малым бизнесом, будут искать доступные грузовые автомобили для доставки товаров и услуг.
Однако серьезную конкуренцию составят и китайские автомобили. Предполагается, что они продолжат набирать популярность.
«Этот тренд уже набрал силу в последние несколько лет благодаря ряду факторов: доступности цен, улучшению качества и дизайна. Китайские автопроизводители активно расширяют свои модельные ряды и предлагают машины, которые иногда по своим характеристикам не уступают более дорогим европейским и японским брендам», — говорит аналитик.
Эксперты считают, что Haval F7 и Haval Jolion — это модели, которые будут особенно популярны в 2025-м году, так как предлагают большой список опций, хорошую проходимость и комфорт, что идеально подходит для местных условий. Они будут интересны как частным покупателям, так и владельцам компаний, ищущим недорогие и практичные автомобили.
Geely уже зарекомендовал себя в России как один из самых популярных китайских брендов. В Тюмени Geely, вероятно, будет одним из лидеров по продажам. Одной из самых популярных моделей станет Geely Coolray — компактный кроссовер, который завоевал признание за счет привлекательного дизайна, экономичности и продвинутых технологий. Другими популярными моделями могут стать Geely Atlas и Geely Tugella, которые предлагают хороший баланс между ценой и качеством.
Вместе с тем сохраниться спрос на иномарки, в частности Hyundai, Kia, Toyota и Volkswagen.
«Hyundai и Kia остаются одними из самых популярных брендов в Тюмени. Модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Sportage и Hyundai Tucson будут востребованы в 2025 году, они подойдет тем, кто ищет универсальные автомобили с хорошими характеристиками и доступной ценой», — говорит аналитик.
Toyota также продолжит занимать сильные позиции на рынке. Модели Toyota Corolla, Toyota Camry и Toyota RAV4 будут привлекать покупателей, которые ценят японское качество, долговечность и надежность.
Volkswagen также будет оставаться в числе лидеров продаж. Модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat будут популярны благодаря качеству сборки, хорошей управляемости и технологичным решениям.
С ростом интереса к экологичности и снижению воздействия на окружающую среду, электромобили, а скорее, гибриды могут начать набирать популярность.
«Tesla вряд ли у нас возымеют популярность, но Volkswagen ID.4 и Nissan Leaf вполне», — говорит Нестеров.
В условиях Сибири, где зимние дороги и сложный рельеф требуют от автомобилей хорошей проходимости, кроссоверы и внедорожники будут продолжать занимать важную нишу на рынке. Модели, такие как Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Tiguan, а также отечественные внедорожники LADA 4×4 и УАЗ Патриот, будут востребованы среди тюменцев, которым необходимы автомобили с хорошими характеристиками для езды по сложным дорогам.
«С учетом того, что сейчас автомобиль становится, наконец, не предметом роскоши, а чем-то практичным, интересы покупателей смещаются. Конечно, на фоне экономической ситуации в приоритете будут авто российского производства, но серьезную конкуренцию им могут составить даже иномарки, которые в разы дороже, но долговечнее», — считает аналитик.
Рынок автомобилей в Тюмени в 2025 году будет разнообразен, с акцентом на практичность и доступность. В условиях сложной экономической ситуации, роста цен и изменений в налоговой политике, покупатели в регионе будут искать автомобили, которые смогут предложить им баланс между стоимостью, качеством и функциональностью.