От LADA до Tesla: на чем будут ездить тюменцы в 2025 году?

Geely уже зарекомендовал себя в России как один из самых популярных китайских брендов. В Тюмени Geely, вероятно, будет одним из лидеров по продажам. Одной из самых популярных моделей станет Geely Coolray — компактный кроссовер, который завоевал признание за счет привлекательного дизайна, экономичности и продвинутых технологий. Другими популярными моделями могут стать Geely Atlas и Geely Tugella, которые предлагают хороший баланс между ценой и качеством.