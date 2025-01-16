Конкуренция на тюменском рынке лизинга обострилась из-за высоких ставок

Эксперты также отметили, что рынку помог отложенный спрос: те, кто ждал смягчения политики Центробанка, не дождались и все равно пришли за техникой. Объем продаж компании «Интерлизинг» в УрФО за год вырос на 30%. Драйвером автолизинга стал грузовой сегмент, он вырос на 50%. Пик спроса пришелся на третий квартал прошлого года, когда компании старались обновить автопарки до повышения утилизационного сбора.