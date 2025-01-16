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Posted 16 января, 03:25

Published 16 января, 03:25

Modified 16 января, 03:27

Updated 16 января, 03:27

Конкуренция на тюменском рынке лизинга обострилась из-за высоких ставок

Конкуренция на тюменском рынке лизинга обострилась из-за высоких ставок

16 января 2025, 03:25
Фото: 1MI.
Эксперты спрогнозировали жесткую конкуренцию на рынке лизинга в Тюменской области. Всему виной высокая ключевая ставка, из-за которой покупателям стало тяжело платить за технику.

В 2023 году рынок лизинга в Тюменской области вырос примерно на 90%, но в 2024 году случилось падение рынка, конкуренция усилилась. Важным сдерживающим фактором стала ключевая ставка, которая за год значительно увеличилась.

На этом фоне все чаще приходится изымать технику, а это портит балансовые показатели, снижает рейтинги, приводит к сложностям с финансированием. Так лизинговые компании попадают в замкнутый круг.

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Эксперты также отметили, что рынку помог отложенный спрос: те, кто ждал смягчения политики Центробанка, не дождались и все равно пришли за техникой. Объем продаж компании «Интерлизинг» в УрФО за год вырос на 30%. Драйвером автолизинга стал грузовой сегмент, он вырос на 50%. Пик спроса пришелся на третий квартал прошлого года, когда компании старались обновить автопарки до повышения утилизационного сбора.

В ГК «Альфа-Лизинг» отметили, что спрос сохраняется благодаря высоким темпам дорожного строительства в регионе. Объем сделок по технике этого сегмента вырос на 10%, самые активные продажи пришлись на март, январь, октябрь 2024-го.

Региональный директор «Интерлизинга» в УрФО Иван Савченко спрогнозировал, что в 2025 году компании будут особенно тщательно следить за расходами.

«Прогнозируем, что в 2025 году сократятся сроки по новым договорам лизинга — это характерный тренд, который проявляется в период высоких ставок. На фоне ужесточения требований банков к заемщикам лизинг останется доступным и эффективным инструментом обновления основных средств», — сказал Савченко. РБК Тюмень

Ранее аналитики спрогнозировали уход некоторых брендов с автомобильного рынка в Тюменской области. Конкуренция в этой сфере в текущем году вырастет настолько, что это приведет к волне банкротств среди дилеров.

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