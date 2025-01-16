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Posted 16 января, 09:36

Published 16 января, 09:36

Modified 16 января, 09:38

Updated 16 января, 09:38

ГАИ попросила тюменцев сбавить скорость из-за обострения аварийной обстановки

ГАИ попросила тюменцев сбавить скорость из-за обострения аварийной обстановки

16 января 2025, 09:36
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Областная Госавтоинспекция попросила тюменцев не лихачить. Только в Тюмени и районе с начала дня произошло шесть аварий.

На дорогах Тюмени и Тюменского района 16 января произошло шесть аварий, в результате которых пострадали два ребенка 8 лет и 17-летний подросток. Трижды водители сбивали пешеходов, один врезался в дорожный знак, еще один — в ограждение. Также в одном из ДТП автомобиль опрокинулся.

Начальник управления областной ГАИ Андрей Миллер допустил, что водители не приняли в расчет сложные погодные условия: плохую видимость в снегопад и скользкую дорогу, намокшую от снега.

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«Обострилась аварийная обстановка. Настоятельно рекомендую водителям сбавить скорость, это поможет справиться с управлением на скользких дорогах и вовремя заметить пешехода даже в условиях снегопада», — обратился Миллер к тюменцам за рулем.

Утром 16 января пробка на два километра собралась на объездной дороге Тюмени. Причиной затора стала авария на пересечении объездной дороги и улицы Интернациональной.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#ДТП
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