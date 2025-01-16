ГАИ попросила тюменцев сбавить скорость из-за обострения аварийной обстановки

Posted 16 января, 09:36
Published 16 января, 09:36
Modified 16 января, 09:38
Updated 16 января, 09:38
На дорогах Тюмени и Тюменского района 16 января произошло шесть аварий, в результате которых пострадали два ребенка 8 лет и 17-летний подросток. Трижды водители сбивали пешеходов, один врезался в дорожный знак, еще один — в ограждение. Также в одном из ДТП автомобиль опрокинулся.
Начальник управления областной ГАИ Андрей Миллер допустил, что водители не приняли в расчет сложные погодные условия: плохую видимость в снегопад и скользкую дорогу, намокшую от снега.
«Обострилась аварийная обстановка. Настоятельно рекомендую водителям сбавить скорость, это поможет справиться с управлением на скользких дорогах и вовремя заметить пешехода даже в условиях снегопада», — обратился Миллер к тюменцам за рулем.
Утром 16 января пробка на два километра собралась на объездной дороге Тюмени. Причиной затора стала авария на пересечении объездной дороги и улицы Интернациональной.