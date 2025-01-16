ГАИ попросила тюменцев сбавить скорость из-за обострения аварийной обстановки

На дорогах Тюмени и Тюменского района 16 января произошло шесть аварий, в результате которых пострадали два ребенка 8 лет и 17-летний подросток. Трижды водители сбивали пешеходов, один врезался в дорожный знак, еще один — в ограждение. Также в одном из ДТП автомобиль опрокинулся.