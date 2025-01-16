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Posted 16 января, 08:00

Published 16 января, 08:00

Modified 16 января, 08:00

Updated 16 января, 08:00

До 10 баллов к ЕГЭ: тюменские школьники могут принять участие в турнире

До 10 баллов к ЕГЭ: тюменские школьники могут принять участие в турнире

16 января 2025, 08:00
Фото: Асхат Бардынов.
Старшеклассников «тюменской матрешки» пригласили принять участие в интеллектуальной олимпиаде «Умножая таланты». Победители получат до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы.

Компания «Газпром нефть» сообщила о старте своего ежегодного проекта по поддержке талантливых школьников. Ученики 8–11 классов из восьми регионов страны, в том числе Тюменской области (Тюмени и Уватского района), ЯНАО и ХМАО-Югры могут подать заявку на цифровой платформе «Родные города» до 19 февраля. Всех успешно прошедших тестирование ребят разобьют на команды для регионального этапа турнира, а победители в апреле сразятся в финале в Санкт-Петербурге.

Школьникам предстоит решать практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию, а подготовленные проекты они будут защищать перед экспертами. В компании подчеркнули, что турнир дает равные шансы и городским детям и тем, кто вырос в отдаленных селах, завести новые знакомства, развить навыки коммуникации и обрести уверенность в своих силах.

«Участие в турнире „Умножая таланты“ помогает одаренным старшеклассникам раскрыть способности и начать строить успешную карьеру уже со школьной скамьи. Под руководством профессионалов ребята предлагают идеи и разрабатывают проекты, учатся работать в команде. Решение практических задач в нефтяной отрасли помогает школьникам лучше понять свои профессиональные предпочтения», — пояснила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Главной наградой турнира станут дополнительные баллы к ЕГЭ, которые помогут победителям при поступлении в Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МИРЭА — Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

Турнир «Умножая таланты» пройдет уже в десятый раз. С 2015 года в нем приняли участие более 20 000 школьников.

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