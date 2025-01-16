До 10 баллов к ЕГЭ: тюменские школьники могут принять участие в турнире

Компания «Газпром нефть» сообщила о старте своего ежегодного проекта по поддержке талантливых школьников. Ученики 8–11 классов из восьми регионов страны, в том числе Тюменской области (Тюмени и Уватского района), ЯНАО и ХМАО-Югры могут подать заявку на цифровой платформе «Родные города» до 19 февраля. Всех успешно прошедших тестирование ребят разобьют на команды для регионального этапа турнира, а победители в апреле сразятся в финале в Санкт-Петербурге.