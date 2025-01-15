Заммэра Ефимов рассказал о скором появлении в Москве четырех пешеходных мостов

Posted 15 января, 16:23
Published 15 января, 16:23
Modified 15 января, 16:23
Updated 15 января, 16:23
«До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062», — проинформировал Владимир Ефимов. Он также указал, что еще два сооружения длиной 500 и 400 метров будут построены через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Эти мосты станут частью проекта строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Сейчас все объекты на находятся на этапе проектирования. Об этом пишет mos.ru.
Глобальная программа благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки предполагает формирование четырех километров дорог, двух пешеходных мостов, более двух километров терренкуров, шести павильонов и комплекса прибрежных объектов — от причалов для водных аттракционов до зон отдыха.
В районе Мневниковской поймы запланировано возведение пешеходного моста длиной 500 метров, который станет связующим звеном между районами Хорошево-Мневники и Крылатское, а также моста длиной 400 метров, который соединит Хорошево-Мневники с Филевским парком. Оба объекта задуманы как часть новых прогулочных маршрутов, призванных обеспечить комфортное перемещение жителей.
Как сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, в 2024 году в Москве добавились два новых пешеходных моста. Один из них длиной 58 метров связал стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, органично вписавшись в существующую инфраструктуру. Второй мост через Яузу протяженностью 243 метра составил связующее звено для учебных корпусов МГТУ имени Баумана.
Также особое внимание уделяют качеству и безопасности сложных инженерных сооружений. Как рассказали в Мосгосстройнадзоре, инспекторы комитета тщательно проверяют каждый этап строительства.
Ранее Сергей Собянин открыл велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.