Заммэра Ефимов рассказал о скором появлении в Москве четырех пешеходных мостов

«До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062», — проинформировал Владимир Ефимов. Он также указал, что еще два сооружения длиной 500 и 400 метров будут построены через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Эти мосты станут частью проекта строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Сейчас все объекты на находятся на этапе проектирования. Об этом пишет mos.ru.