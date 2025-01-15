Юный тюменец отказался от новогоднего подарка ради помощи бойцам на СВО

Posted 15 января, 05:52
Published 15 января, 05:52
Modified 15 января, 05:54
Updated 15 января, 05:54
Мальчик просил положить по ёлку новый джойстик, но однажды передумал. Непотраченные на подарок деньги добавили в сумме, которую семья уже готовила на помощь российским военным. Дядя Влада тоже находится на фронте.
«Я услышал разговор мамы и бабушки, что они хотят заказать одно антидроновое одеяло. Подумал, что можно отказаться от джойстика и купить больше одеял. Хочу, чтобы наши герои быстрее вернулись к своим семьям. Верю в то, что мы победим», — сказал мальчик «Тюменской линии».
Мама Влада рассказала, что они хотели купить одно антидроновое одеяло для бойцов. Но благодаря решению Влада и помощи бабушки получилось собрать на три штуки. Покупки отнесли в тюменский фонд «Путевка в жизнь», а они добавили его к партии помощи для военных.
Семьи погибших в зоне СВО тоболяков получили ордена Мужества, которыми наградили их мужчин. Награды передали родственникам Геннадия Пальянова, Валерия Лобачева, Анвара Шарипова, Евгения Котрикова, Никиты Радочина, Владимира Перескока и Алексей Куимова.