Юный тюменец отказался от новогоднего подарка ради помощи бойцам на СВО

Мама Влада рассказала, что они хотели купить одно антидроновое одеяло для бойцов. Но благодаря решению Влада и помощи бабушки получилось собрать на три штуки. Покупки отнесли в тюменский фонд «Путевка в жизнь», а они добавили его к партии помощи для военных.