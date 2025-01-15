В Тюменской области начали проверять на прочность крещенские купели

Posted 15 января, 10:48
Published 15 января, 10:48
Modified 15 января, 10:58
Updated 15 января, 10:58
Как рассказала администрация города Ялуторовск, место для Крещенских купаний выбрали традиционное — на реке Тобол, за улицей Якушкина. Дорога уже пробита, теперь осталось провести все необходимые проверки.
Следить за толщиной и структурой льда сотрудники МЧС будут вплоть до начала работ по вырезанию купелей, хотя за прочность можно не переживать. Поскольку на месте вовсю идет зимняя рыбалка на льду, а инцидентов никаких за все время на участке не происходило.
Некоторые даже успевают хвастаться своим уловом. Так например, один из рыбаков поймал неплохую щуку прямо во время осмотра объекта. Теперь мужчина и его улов занесен в историю администрации Ялуторовска.