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Posted 15 января, 10:48

Published 15 января, 10:48

Modified 15 января, 10:58

Updated 15 января, 10:58

В Тюменской области начали проверять на прочность крещенские купели

В Тюменской области начали проверять на прочность крещенские купели

15 января 2025, 10:48
Фото: 1MI.
Специалисты МЧС начали проверять на прочность и безопасность крещенские купели, а параллельно с этим идет и рыбалка, так что о прочности льда сотрудники пока не переживают.

Как рассказала администрация города Ялуторовск, место для Крещенских купаний выбрали традиционное — на реке Тобол, за улицей Якушкина. Дорога уже пробита, теперь осталось провести все необходимые проверки.

Следить за толщиной и структурой льда сотрудники МЧС будут вплоть до начала работ по вырезанию купелей, хотя за прочность можно не переживать. Поскольку на месте вовсю идет зимняя рыбалка на льду, а инцидентов никаких за все время на участке не происходило.

Некоторые даже успевают хвастаться своим уловом. Так например, один из рыбаков поймал неплохую щуку прямо во время осмотра объекта. Теперь мужчина и его улов занесен в историю администрации Ялуторовска.

Фото: Ялуторовск. Администрация
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени отменили крещенские купания в Антипино.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Купели#Крещение
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