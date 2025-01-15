В Тюменской области начали проверять на прочность крещенские купели

Следить за толщиной и структурой льда сотрудники МЧС будут вплоть до начала работ по вырезанию купелей, хотя за прочность можно не переживать. Поскольку на месте вовсю идет зимняя рыбалка на льду, а инцидентов никаких за все время на участке не происходило.