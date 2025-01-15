В Тюмени после новогодних праздников вырос спрос на услуги клинеров

После новогодних праздников увеличился спрос на ряд клининговых услуг. В январе наступившего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тюменцы стали чаще обращаться за помощью профессионалов для очистки ковров и мягкой мебели. Уточняется, что спрос на эти услуги в Тюмени за год вырос на 36% и 42% соответственно.