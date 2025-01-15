В Тюмени после новогодних праздников вырос спрос на услуги клинеров

Posted 15 января, 11:24
Published 15 января, 11:24
Modified 15 января, 11:25
Updated 15 января, 11:25
После новогодних праздников увеличился спрос на ряд клининговых услуг. В январе наступившего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тюменцы стали чаще обращаться за помощью профессионалов для очистки ковров и мягкой мебели. Уточняется, что спрос на эти услуги в Тюмени за год вырос на 36% и 42% соответственно.
Средняя цена химчистки зависит от сложности загрязнений и объема работ. Очистка ковра обойдется в среднем в 250 рублей за квадратный метр, а отмыть диван стоит 500 рублей.
Также востребована мойка окон. Популярность этой услуги в январе наступившего года выросла на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость за одно окно в середине января составляет 500 рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, как тюменцам вернуться в спортивную форму после новогодних праздников.