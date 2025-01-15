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Posted 15 января, 11:24

Published 15 января, 11:24

Modified 15 января, 11:25

Updated 15 января, 11:25

В Тюмени после новогодних праздников вырос спрос на услуги клинеров

В Тюмени после новогодних праздников вырос спрос на услуги клинеров

15 января 2025, 11:24
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменцы стали постепенно наводить порядок после длинных выходных. Стало известно, как изменился спрос на услуги клинеров в Тюмени после новогодних праздников.

После новогодних праздников увеличился спрос на ряд клининговых услуг. В январе наступившего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тюменцы стали чаще обращаться за помощью профессионалов для очистки ковров и мягкой мебели. Уточняется, что спрос на эти услуги в Тюмени за год вырос на 36% и 42% соответственно.

Средняя цена химчистки зависит от сложности загрязнений и объема работ. Очистка ковра обойдется в среднем в 250 рублей за квадратный метр, а отмыть диван стоит 500 рублей.

Также востребована мойка окон. Популярность этой услуги в январе наступившего года выросла на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость за одно окно в середине января составляет 500 рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, как тюменцам вернуться в спортивную форму после новогодних праздников.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Новогодние праздники#Клининговые услуги
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