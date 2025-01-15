Учителей в Тюмени заставляют устанавливать приложение для определения беспилотников

Posted 15 января, 10:06
Published 15 января, 10:06
Modified 15 января, 10:36
Updated 15 января, 10:36
Как рассказали педагоги портал 72.ru, большинство педагогов узнали о том, что приложение под названием «Радар», из обращений руководства школ, многих учителей собрали и сказали, что установить приложение нужно обязательно.
В случае отказа или отсутствия приложения — педагоги могли столкнуться с проблемами. Это возможные проверки и штрафы. Обещали проверять всех практически пофамильно.
Я почитала отзывы, которые оказались неоднозначными. Люди пишут, что даже в случае опасности сообщить об угрозе прям быстро не получится. Сама программа на моем телефоне, куда меня постоянно просят скачать что-то «новенькое и обязательное» для работы, тормозит, — делятся учителя.
Как выяснилось, речь идет о приложении, разработанном Народным Фронтом, сообщается, что оно должно использоваться как инструмент по обнаружению дронов, взрывчатки и других опасных элементов простыми гражданами. Через него жители страны могут передать информацию компетентным органам.
Все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти. Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено, — сказано в описании утилиты.
Информацию о необходимости ставить приложение подтвердили в том числе в Депобразования. Однако занимается конкретно этим Департамент безопасности жизнедеятельности.
Ранее сообщалось о том, что трое тюменских школьников ответят перед судом по обвинению в теракте.