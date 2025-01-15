Учителей в Тюмени заставляют устанавливать приложение для определения беспилотников

Как выяснилось, речь идет о приложении, разработанном Народным Фронтом, сообщается, что оно должно использоваться как инструмент по обнаружению дронов, взрывчатки и других опасных элементов простыми гражданами. Через него жители страны могут передать информацию компетентным органам.