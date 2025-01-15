nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 10:06

Published 15 января, 10:06

Modified 15 января, 10:36

Updated 15 января, 10:36

Учителей в Тюмени заставляют устанавливать приложение для определения беспилотников

Учителей в Тюмени заставляют устанавливать приложение для определения беспилотников

15 января 2025, 10:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени учителей школ заставляют устанавливать и пользоваться специальным приложением для определения дронов и беспилотников. В случае неповиновения — бюджетных работников могут оштрафовать, проверки тоже уже обещают.

Как рассказали педагоги портал 72.ru, большинство педагогов узнали о том, что приложение под названием «Радар», из обращений руководства школ, многих учителей собрали и сказали, что установить приложение нужно обязательно.

В случае отказа или отсутствия приложения — педагоги могли столкнуться с проблемами. Это возможные проверки и штрафы. Обещали проверять всех практически пофамильно.

Я почитала отзывы, которые оказались неоднозначными. Люди пишут, что даже в случае опасности сообщить об угрозе прям быстро не получится. Сама программа на моем телефоне, куда меня постоянно просят скачать что-то «новенькое и обязательное» для работы, тормозит, — делятся учителя.
В ООО «БАС» подчеркнули важность поддержки эксплуатантов дронов
Узнать подробнее

Как выяснилось, речь идет о приложении, разработанном Народным Фронтом, сообщается, что оно должно использоваться как инструмент по обнаружению дронов, взрывчатки и других опасных элементов простыми гражданами. Через него жители страны могут передать информацию компетентным органам.

Все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти. Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено, — сказано в описании утилиты.

Информацию о необходимости ставить приложение подтвердили в том числе в Депобразования. Однако занимается конкретно этим Департамент безопасности жизнедеятельности.

Ранее сообщалось о том, что трое тюменских школьников ответят перед судом по обвинению в теракте.

Читайте также:
Двойная скорбь для Ялуторовска. СВО унесла жизни офицера и строителя из глубинкиВсю жизнь отдал службе. На СВО погиб тюменский ветеран-следователь с боевым опытомВыходец из Ишимского района погиб в зоне СВО
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Теракт#СВО#Беспилотник#Беспилотники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика