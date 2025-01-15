Тюменская область приняла 240 тысяч туристов за каникулы

Жители Тюмени пожаловались на огромные очереди практически на всех развлекательных объектах. В аквапарке «ЛетоЛето» случилось настоящее столпотворение, а на популярных горках в экопарке «Боровое» выстроились длиннющие очереди. Любители активного отдыха за 2 часа успели скатиться всего пару раз, остальное время переминались с ноги на ногу в ожидании своей очереди.