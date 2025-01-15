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Posted 15 января, 09:45

Published 15 января, 09:45

Modified 15 января, 09:47

Updated 15 января, 09:47

Тюменская область приняла 240 тысяч туристов за каникулы

Тюменская область приняла 240 тысяч туристов за каникулы

15 января 2025, 09:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Более 240 тысяч жителей других регионов и стран побывали в регионе за новогодние праздники. Главным местом притяжения стали горячие источники.

Турпоток на каникулах вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. В Тюмени и области побывали жители обеих столиц, Мурманска, Пермского края, Омской области — всего из 70 регионов. 99% гостей области заявили, что посоветуют родным и близким тоже посетить Тюменскю область

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Каждый третий из приехавших побывал на термальных источниках. Многие посетили «Ялуторовский острог», тематический парк «Тобол» и парк-отель «Абалак». Средняя загрузка в отелях, санаториях, базах отдыха составила 75%, рассказали в инфоцентре правительства региона.

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Жители Тюмени пожаловались на огромные очереди практически на всех развлекательных объектах. В аквапарке «ЛетоЛето» случилось настоящее столпотворение, а на популярных горках в экопарке «Боровое» выстроились длиннющие очереди. Любители активного отдыха за 2 часа успели скатиться всего пару раз, остальное время переминались с ноги на ногу в ожидании своей очереди.

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#Марина Коржина#Тюмень#Тюменская область#Туризм#Туристы
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