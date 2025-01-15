Тюменская область приняла 240 тысяч туристов за каникулы

Posted 15 января, 09:45
Published 15 января, 09:45
Modified 15 января, 09:47
Updated 15 января, 09:47
Турпоток на каникулах вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. В Тюмени и области побывали жители обеих столиц, Мурманска, Пермского края, Омской области — всего из 70 регионов. 99% гостей области заявили, что посоветуют родным и близким тоже посетить Тюменскю область
Каждый третий из приехавших побывал на термальных источниках. Многие посетили «Ялуторовский острог», тематический парк «Тобол» и парк-отель «Абалак». Средняя загрузка в отелях, санаториях, базах отдыха составила 75%, рассказали в инфоцентре правительства региона.
Жители Тюмени пожаловались на огромные очереди практически на всех развлекательных объектах. В аквапарке «ЛетоЛето» случилось настоящее столпотворение, а на популярных горках в экопарке «Боровое» выстроились длиннющие очереди. Любители активного отдыха за 2 часа успели скатиться всего пару раз, остальное время переминались с ноги на ногу в ожидании своей очереди.