Специалисты СУЭНКО проведут уроки по техприсоединению к электрическим сетям

Так, в Центре оценки квалификации Тюменской области по адресу: улица Северная, 32 А, 1 этаж, 16 января в 8 часов 30 минут пройдут уроки для физических лиц. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 23 января, начало в 8 часов 30 минут. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8–800-700–86–72.