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Posted 15 января, 06:04

Published 15 января, 06:04

Modified 15 января, 06:07

Updated 15 января, 06:07

Специалисты СУЭНКО проведут уроки по техприсоединению к электрическим сетям

Специалисты СУЭНКО проведут уроки по техприсоединению к электрическим сетям

15 января 2025, 06:04
Публикуем график уроков по технологическому присоединению к электрическим сетям (ТП) в Центрах обслуживания клиентов АО «Сибирско-Уральской энергетической компании» на январь 2025 года. Занятия ежемесячно проходят в Тюмени и Кургане.

Программа включает в себя ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры техприсоединения к электрическим сетям, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), а также работу в режиме «вопрос-ответ».

Так, в Центре оценки квалификации Тюменской области по адресу: улица Северная, 32 А, 1 этаж, 16 января в 8 часов 30 минут пройдут уроки для физических лиц. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 23 января, начало в 8 часов 30 минут. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8–800-700–86–72.

В Центре оценки квалификации Курганской области занятия пройдут по адресу: улица Невежина, 3. Для физических лиц — 21 января в 14:00 часов, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 28 января в 14:00 часов. Вся необходимая информация доступна по телефону 8-800-700-40-50.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.

На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.

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