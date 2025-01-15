Специалисты СУЭНКО проведут уроки по техприсоединению к электрическим сетям

Posted 15 января, 06:04
Published 15 января, 06:04
Modified 15 января, 06:07
Updated 15 января, 06:07
Программа включает в себя ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры техприсоединения к электрическим сетям, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), а также работу в режиме «вопрос-ответ».
Так, в Центре оценки квалификации Тюменской области по адресу: улица Северная, 32 А, 1 этаж, 16 января в 8 часов 30 минут пройдут уроки для физических лиц. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 23 января, начало в 8 часов 30 минут. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8–800-700–86–72.
В Центре оценки квалификации Курганской области занятия пройдут по адресу: улица Невежина, 3. Для физических лиц — 21 января в 14:00 часов, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 28 января в 14:00 часов. Вся необходимая информация доступна по телефону 8-800-700-40-50.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.
На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.