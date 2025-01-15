Снижение аварийности и потерь: подведены итоги «Росводоканал Тюмень» 2024 года

Выросли и объемы плановых промывок канализационных коммуникаций. Так, в минувшем году с помощью специализированного каналопромывочного оборудования было прочищено более 400 километров трубопроводов, что на 60% больше, чем в 2023 году. При этом в 2024 году ликвидировано на 640 засоров больше, чем в 2023 году. Главные причины засоров — влажные салфетки, жир и бытовой мусор в системе водоотведения.