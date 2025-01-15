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Posted 15 января, 11:02

Published 15 января, 11:02

Modified 15 января, 11:04

Updated 15 января, 11:04

Снижение аварийности и потерь: подведены итоги «Росводоканал Тюмень» 2024 года

Снижение аварийности и потерь: подведены итоги «Росводоканал Тюмень» 2024 года

15 января 2025, 11:02
Фото: «Росводоканал Тюмень».
В 2024 году на водоочистных сооружениях тюменского водоканала очистили 68 млн 300 тысяч кубометров воды, что на 1 млн 620 тысяч кубометров или 2,4% больше, чем годом ранее.

При этом число абонентов предприятия увеличилось на 24 тысячи адресов — плюс 5% к 2023 году. Экономии водных ресурсов удалось достичь благодаря системной работе по снижению потерь. В Тюмени этот показатель один из самых низких в России — около 9%.

Мы последовательно обновляем инфраструктуру, внедряем современные технологии контроля и управления системами водоснабжения и водоотведения, минимизируем влияние ремонтных работ на жизнь горожан. Планомерная модернизация сетей дает ощутимые результаты. За год в Тюмени количество повреждений на сетях, связанных с аварийным отключением водоснабжения, снизилось на 11%, а в Тюменском районе на 36%. Результаты нашей работы — лидерство тюменского водоканала среди предприятий отрасли, — рассказала генеральный директор компании Ольга Сарбаева.

За прошедший год протяженность сетей, обслуживаемых предприятием в Тюмени и Тюменском районе, увеличилась на 140 километров, а число повреждений, наоборот, снизилось на 10,6%.

Выросли и объемы плановых промывок канализационных коммуникаций. Так, в минувшем году с помощью специализированного каналопромывочного оборудования было прочищено более 400 километров трубопроводов, что на 60% больше, чем в 2023 году. При этом в 2024 году ликвидировано на 640 засоров больше, чем в 2023 году. Главные причины засоров — влажные салфетки, жир и бытовой мусор в системе водоотведения.

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.

«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.

Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Экология#Водоснабжение#Аварийность#Канализация#Росводоканал#Инфраструктура#Модернизация#Итоги года#Водоотведение
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