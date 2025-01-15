Шесть автомобилей увезли на штрафстоянку из центра Тюмени

Сотрудники ДПС прошлись по центру областной столицы и раздали административные протоколы тем, кто припарковал машину с нарушениями. Только в районе перекрестка улиц Советской и 8 марта нашли 14 нарушений. Восемь водителей успели к своим машинам, пока рядом были инспекторы, и просто получили административные протоколы. Шестеро других водителей не досчитались своих автомобилей — транспорт эвакуировали с места неправильной парковки.