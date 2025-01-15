Шесть автомобилей увезли на штрафстоянку из центра Тюмени

Posted 15 января, 03:06
Published 15 января, 03:06
Modified 15 января, 03:08
Updated 15 января, 03:08
Сотрудники ДПС прошлись по центру областной столицы и раздали административные протоколы тем, кто припарковал машину с нарушениями. Только в районе перекрестка улиц Советской и 8 марта нашли 14 нарушений. Восемь водителей успели к своим машинам, пока рядом были инспекторы, и просто получили административные протоколы. Шестеро других водителей не досчитались своих автомобилей — транспорт эвакуировали с места неправильной парковки.
«В первую очередь автоинспекторы привлекают к ответственности водителей, оставляющих транспорт у пешеходных переходах, на тротуарах, во втором ряду движения на проезжей части, что затрудняет движение пешеходов и транспорта», — пояснили в областной ГАИ.
За прошлый год тюменские власти заработали на платных парковках 104,5 млн рублей. План по доходам от платных паркингов был перевыполнен на 15,7% — в него заложили всего 90,2 млн.