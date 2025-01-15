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Posted 15 января, 03:06

Published 15 января, 03:06

Modified 15 января, 03:08

Updated 15 января, 03:08

Шесть автомобилей увезли на штрафстоянку из центра Тюмени

Шесть автомобилей увезли на штрафстоянку из центра Тюмени

15 января 2025, 03:06
Фото: 1MI.
Госавтоинспекция Тюменской области провела рейд в центре Тюмени и отправила шесть автомобилей на штрафстоянку за неправильную парковку.

Сотрудники ДПС прошлись по центру областной столицы и раздали административные протоколы тем, кто припарковал машину с нарушениями. Только в районе перекрестка улиц Советской и 8 марта нашли 14 нарушений. Восемь водителей успели к своим машинам, пока рядом были инспекторы, и просто получили административные протоколы. Шестеро других водителей не досчитались своих автомобилей — транспорт эвакуировали с места неправильной парковки.

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«В первую очередь автоинспекторы привлекают к ответственности водителей, оставляющих транспорт у пешеходных переходах, на тротуарах, во втором ряду движения на проезжей части, что затрудняет движение пешеходов и транспорта», — пояснили в областной ГАИ.

За прошлый год тюменские власти заработали на платных парковках 104,5 млн рублей. План по доходам от платных паркингов был перевыполнен на 15,7% — в него заложили всего 90,2 млн.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#ДПС#Парковки
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