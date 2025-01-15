Пьяный бесправник разбил машину с друзьями об столб в Тюмени

Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили, что виновник аварии за недолгую водительскую карьеру успел дважды лишиться прав за пьяную езду. В 2021 году он отказался подышать в алкотестер, за что автоматически потерял права на 19 месяцев. Но в марте 2023-го снова попался пьяным за рулем, и попал под уголовку. Суд приговорил любителя выпить за рулем к 400 часам обязательных работ и лишил прав на два года.