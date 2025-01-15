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Posted 15 января, 07:01

Published 15 января, 07:01

Modified 15 января, 07:03

Updated 15 января, 07:03

Пьяный бесправник разбил машину с друзьями об столб в Тюмени

Пьяный бесправник разбил машину с друзьями об столб в Тюмени

15 января 2025, 07:01
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Лишенный водительских прав житель Тюмени закончил пьяный заезд, врезавшись в столб. Он катал друзей, которые с его легкой руки оказались в больнице.

22-летний тюменец устроил друзьям 21 и 22 лет пьяные покатушки на ВАЗ2105 по Тюмени. Но слишком разогнался и влетел в столб в районе дома № 103 по улице Ямской. Все трое участников автомобильной вечеринки с травмами попали в больницу.

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Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили, что виновник аварии за недолгую водительскую карьеру успел дважды лишиться прав за пьяную езду. В 2021 году он отказался подышать в алкотестер, за что автоматически потерял права на 19 месяцев. Но в марте 2023-го снова попался пьяным за рулем, и попал под уголовку. Суд приговорил любителя выпить за рулем к 400 часам обязательных работ и лишил прав на два года.

По данным ГАИ Тюменской области, в 2024 году каждую 12-ю аварию устроил пьяный водитель, а каждую 9-ю — бесправник за рулем. При этом поездки на автомобилях стали смертельными для 180 тюменцев.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#ДТП#Авария на дороге
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