Пьяный бесправник разбил машину с друзьями об столб в Тюмени

Posted 15 января, 07:01
Published 15 января, 07:01
Modified 15 января, 07:03
Updated 15 января, 07:03
22-летний тюменец устроил друзьям 21 и 22 лет пьяные покатушки на ВАЗ2105 по Тюмени. Но слишком разогнался и влетел в столб в районе дома № 103 по улице Ямской. Все трое участников автомобильной вечеринки с травмами попали в больницу.
Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили, что виновник аварии за недолгую водительскую карьеру успел дважды лишиться прав за пьяную езду. В 2021 году он отказался подышать в алкотестер, за что автоматически потерял права на 19 месяцев. Но в марте 2023-го снова попался пьяным за рулем, и попал под уголовку. Суд приговорил любителя выпить за рулем к 400 часам обязательных работ и лишил прав на два года.
По данным ГАИ Тюменской области, в 2024 году каждую 12-ю аварию устроил пьяный водитель, а каждую 9-ю — бесправник за рулем. При этом поездки на автомобилях стали смертельными для 180 тюменцев.