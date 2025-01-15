Питание вместо зарплат: аналитики открыли перспективы рынка труда в Тюмени

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» заявил, что тренд на повышение зарплат в расчете получить нужных работников остался в 2024 году — компании исчерпали свои лимиты. Основатель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова считает, что в течение года рост зарплат может составить не более 15% и только в сфере высоких технологий, сырьевом и аграрном секторах экономики.