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Posted 15 января, 05:22

Published 15 января, 05:22

Modified 15 января, 05:24

Updated 15 января, 05:24

Питание вместо зарплат: аналитики открыли перспективы рынка труда в Тюмени

Питание вместо зарплат: аналитики открыли перспективы рынка труда в Тюмени

15 января 2025, 05:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Гонка зарплат среди тюменских работодателей закончена. Аналитики рассказали, чем компании теперь будут заманивать к себе кадры.

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» заявил, что тренд на повышение зарплат в расчете получить нужных работников остался в 2024 году — компании исчерпали свои лимиты. Основатель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова считает, что в течение года рост зарплат может составить не более 15% и только в сфере высоких технологий, сырьевом и аграрном секторах экономики.

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Компании все чаще ищут другие способы привлечь новых сотрудников. Эксперты спрогнозировали, что самыми популярными бонусами станут оплата медицинских услуг для работников, бесплатное питание в офисе и возможность частичной удаленки. Некоторые работодатели даже готовы предложить кандидатам различные пакеты бесплатных услуг: от абонементов в спортзал и юридических консультаций до помощи астрологов.

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Больше всего от гонки зарплат в 2024 году выиграли инженеры, рабочие и работники сферы ритейла, кому предлагали зарплаты на 20-40% больше, чем в 2023 году. Инженеров-конструкторов приглашали на вакансии с доходом в 70 тыс. рублей в месяц, маляров — 95 тыс. рублей, автомойщиков — 75 тыс. рублей, пишет РБК Тюмень.

В конце 2024 года замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал, что по итогам 10 месяцев среднемесячная зарплата прибавила 16,3% в номинальном выражении или 8,6% в реальном. Он предсказал, что тенденция сохранится и в 2025 году.

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#Марина Коржина#Общество#Бизнес#Тюменская область#Зарплата#Рынок труда
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