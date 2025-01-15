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Posted 15 января, 11:35

Published 15 января, 11:35

Modified 15 января, 11:35

Updated 15 января, 11:35

ПАО «КАМАЗ» по итогам 2024 года сохранило лидерство на рынке РФ

ПАО «КАМАЗ» по итогам 2024 года сохранило лидерство на рынке РФ

15 января 2025, 11:35
Фото: 1MI.
Согласно данным ГАИ, в прошлом году ПАО «КАМАЗ» осуществило реализацию 20,3 тысячи грузовых автомобилей с полной массой свыше 14 тонн, что позволило компании удержать положение лидера на российском рынке.

В сегменте грузовиков весом от 8 до 14 тонн было продано 4,15 тысячи единиц, что принесло компании второе место, уступив первенство группе «ГАЗ», информирует inkazan.ru. Интересно, что автомобили в этой категории появились на рынке относительно недавно, а за последние три года объем их продаж вырос в четыре раза.

Компания также активно развивала пассажирские перевозки в регионах России, в 2024 году продав более 2,2 тысячи автобусов и электробусов. Этот показатель стал историческим рекордом для компании. В этот объем вошли новинки, такие как автобус КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC с функцией ночной зарядки.

В 2024 году компания акцентировала внимание на поставках оборудования для защиты границ Российской Федерации, а ее инженеры продолжили расширять линейку К5. В августе седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2) стал более доступным по цене аналогом модели КАМАЗ-54901, он разработан для перевозок на расстояние до 1000 километров.

Кроме того, на рынок вышли новые варианты К5, среди которых седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), а также шасси -65658 (6×2). В этом ряду и газовая версия флагманской модели КАМАЗ-54901 (4×2).

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