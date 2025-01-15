ПАО «КАМАЗ» по итогам 2024 года сохранило лидерство на рынке РФ

Posted 15 января, 11:35
Published 15 января, 11:35
Modified 15 января, 11:35
Updated 15 января, 11:35
В сегменте грузовиков весом от 8 до 14 тонн было продано 4,15 тысячи единиц, что принесло компании второе место, уступив первенство группе «ГАЗ», информирует inkazan.ru. Интересно, что автомобили в этой категории появились на рынке относительно недавно, а за последние три года объем их продаж вырос в четыре раза.
Компания также активно развивала пассажирские перевозки в регионах России, в 2024 году продав более 2,2 тысячи автобусов и электробусов. Этот показатель стал историческим рекордом для компании. В этот объем вошли новинки, такие как автобус КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC с функцией ночной зарядки.
В 2024 году компания акцентировала внимание на поставках оборудования для защиты границ Российской Федерации, а ее инженеры продолжили расширять линейку К5. В августе седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2) стал более доступным по цене аналогом модели КАМАЗ-54901, он разработан для перевозок на расстояние до 1000 километров.
Кроме того, на рынок вышли новые варианты К5, среди которых седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), а также шасси -65658 (6×2). В этом ряду и газовая версия флагманской модели КАМАЗ-54901 (4×2).