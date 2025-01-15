ПАО «КАМАЗ» по итогам 2024 года сохранило лидерство на рынке РФ

В сегменте грузовиков весом от 8 до 14 тонн было продано 4,15 тысячи единиц, что принесло компании второе место, уступив первенство группе «ГАЗ», информирует inkazan.ru. Интересно, что автомобили в этой категории появились на рынке относительно недавно, а за последние три года объем их продаж вырос в четыре раза.