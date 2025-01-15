Кибермошенники совершают каждое второе преступление в Тюменской области

По данным прокуратуры Тюменской области, чаще всего мошенники обманывали россиян через фишинговые письма и рассылки с мессенджерах (9,7 тыс. преступлений), звонки «из банка» или полиции (5 тыс.). 2000 преступлений — это мошенничество с пластиковыми картами, и чуть более тысячи — другие незаконные действия с использованием компьютеров и программных средств.