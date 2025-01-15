Кибермошенники совершают каждое второе преступление в Тюменской области

Posted 15 января, 08:46
Published 15 января, 08:46
Modified 15 января, 08:48
Updated 15 января, 08:48
В прошлом году мошенники стали активнее использовать технологии, чтобы украсть деньги тюменцев. Число таких преступлений выросло на 11%, до 10 625 тыс., они составили 44,4% от всего числа преступных деяний. Именно хищений стало больше на 9,1% — 6998, при этом, в 1,4 тыс. случаев жертвами становились пенсионеры.
По данным прокуратуры Тюменской области, чаще всего мошенники обманывали россиян через фишинговые письма и рассылки с мессенджерах (9,7 тыс. преступлений), звонки «из банка» или полиции (5 тыс.). 2000 преступлений — это мошенничество с пластиковыми картами, и чуть более тысячи — другие незаконные действия с использованием компьютеров и программных средств.
Только за половину января 2025 года телефонные и интернет-мошенники украли у жителей Тюменской области более 14,7 млн рублей. Обманутыми остались 45 жителей региона, которые поддались на уговоры и сами передали злоумышленникам личные данные.