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Posted 15 января, 08:46

Published 15 января, 08:46

Modified 15 января, 08:48

Updated 15 января, 08:48

Кибермошенники совершают каждое второе преступление в Тюменской области

Кибермошенники совершают каждое второе преступление в Тюменской области

15 января 2025, 08:46
Фото: 1MI.
Порядка 44,4% преступлений в регионе совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ущерб от действий кибермошенников в 2024 году превысил 1,4 млрд рублей.

В прошлом году мошенники стали активнее использовать технологии, чтобы украсть деньги тюменцев. Число таких преступлений выросло на 11%, до 10 625 тыс., они составили 44,4% от всего числа преступных деяний. Именно хищений стало больше на 9,1% — 6998, при этом, в 1,4 тыс. случаев жертвами становились пенсионеры.

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По данным прокуратуры Тюменской области, чаще всего мошенники обманывали россиян через фишинговые письма и рассылки с мессенджерах (9,7 тыс. преступлений), звонки «из банка» или полиции (5 тыс.). 2000 преступлений — это мошенничество с пластиковыми картами, и чуть более тысячи — другие незаконные действия с использованием компьютеров и программных средств.

Только за половину января 2025 года телефонные и интернет-мошенники украли у жителей Тюменской области более 14,7 млн рублей. Обманутыми остались 45 жителей региона, которые поддались на уговоры и сами передали злоумышленникам личные данные.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Мошенники#Киберпреступность
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