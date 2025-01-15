Экономист Кульбака: РФ может позволить себе бессрочный материнский капитал

Posted 15 января, 17:10
Published 15 января, 17:10
Modified 15 января, 17:12
Updated 15 января, 17:12
Агентство «Ридус» попросило экономиста Николая Кульбаку прокомментировать предложение замминистра труда Андрея Пудова сделать материнский капитал бессрочным, выдвинутое им в Госдуме.
По мнению эксперта, в федеральном бюджете имеется достаточно денег, чтобы продлить действие данной программы, если правительство решит сконцентрироваться на социальной сфере. Он отметил, что в бюджете имеется достаточно большое количество средств, и при их правильном перераспределении на финансирование материнского капитала хватит средств. Собеседник издания подчеркнул, что в данном вопросе всё зависит от приоритетов государства. Если сконцентрироваться на развитии экономики и благополучии граждан, то страна может себе это позволить.
Ранее замминистра труда Андрей Пудов в рамках пленарного заседания Госдумы рассказал, что Минтруд внес законопроект о продлении действия программы материнского капитала до 2030 года. Он добавил, что вопрос о бессрочном характере данной программы должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров.