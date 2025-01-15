Экономист Кульбака: РФ может позволить себе бессрочный материнский капитал

По мнению эксперта, в федеральном бюджете имеется достаточно денег, чтобы продлить действие данной программы, если правительство решит сконцентрироваться на социальной сфере. Он отметил, что в бюджете имеется достаточно большое количество средств, и при их правильном перераспределении на финансирование материнского капитала хватит средств. Собеседник издания подчеркнул, что в данном вопросе всё зависит от приоритетов государства. Если сконцентрироваться на развитии экономики и благополучии граждан, то страна может себе это позволить.