Замгубернатора Азат Ислаев: Нормативность дорожной сети Югры выросла до 88%

Posted 14 января, 19:06
Published 14 января, 19:06
Modified 14 января, 19:07
Updated 14 января, 19:07
Как сообщает rg.ru, при выполнении поручения губернатора в текущем году администрация округа изменила стратегию развития муниципальных дорог, в несколько раз нарастив финансирование и создав обновленную комплексную программу. Ислаев сказал о том, что местные власти круглый год заботятся о транспортной доступности территорий, в том числе и тех, которые являются отдаленными и труднодоступными.
Для устранения проблем с транспортом в период зимы в Югре появляются автозимники и ледовые переправы, а летом к услугам пассажиров — речной транспорт по доступной стоимости. Переправа по воде также пользуются спросом, в связи с чем власти начали обновление подвижного состава.
К одному из наиболее востребованных видов транспорта стоит отнести и воздушный — в ХМАО девять аэропортов. Чтобы авиабилеты были максимально доступны для населения, из регионального бюджета направляют соответствующее субсидирование. Помимо этого, сеть авиаперевозок стараются расширить как внутри субъекта РФ, так и между регионами.
Азат Ислаев также сообщил о скором завершении строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута. Благодаря опережающим темпам строительства работы должны завершиться до конца этого года. Данный инфраструктурный проект сейчас играет роль одного из наиболее значимых в России, так как в его составе восемь искусственных сооружений, в том числе мост через Обь (1758 м), три путепровода, четыре моста, 43 километра автодорог. Работы ведутся в 24-часовом режиме, на объекте трудятся 750 человек, привлечено 200 единиц спецтранспорта.
Благодаря мосту транспортные потоки будут направлены в обход города, чтобы грузы и люди могли следовать по маршруту более оперативно. Кроме того, мост сформирует альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств. На него ляжет большая часть транспортной нагрузки двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск).
«После завершения этого проекта приступим к проектированию сопоставимого по масштабу моста через Обь возле поселка Андра. Он объединит Ямал и уральские регионы, сократит на участке Екатеринбург — Надым пробег примерно на 500 км, а время в пути — на 4-5 часов как для жителей, так и для доставки грузов для месторождений нефти и газа», — рассказал о строительстве еще одного моста в Югре замгубернатора Ислаев.