Замгубернатора Азат Ислаев: Нормативность дорожной сети Югры выросла до 88%

Азат Ислаев также сообщил о скором завершении строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута. Благодаря опережающим темпам строительства работы должны завершиться до конца этого года. Данный инфраструктурный проект сейчас играет роль одного из наиболее значимых в России, так как в его составе восемь искусственных сооружений, в том числе мост через Обь (1758 м), три путепровода, четыре моста, 43 километра автодорог. Работы ведутся в 24-часовом режиме, на объекте трудятся 750 человек, привлечено 200 единиц спецтранспорта.