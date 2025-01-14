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Posted 14 января, 09:52

Published 14 января, 09:52

Modified 14 января, 09:54

Updated 14 января, 09:54

Закон о Северах требует доработки

«Все надо доказывать». С чем сталкиваются северные пенсионеры при переезде в Тюмень?

14 января 2025, 09:52
Фото: 1MI. Закон о Северах требует доработки

Пенсионерка рассказала, как северяне борются за компенсации в Тюмени

Тюмень продолжает привлекать пенсионеров с Крайнего Севера. И не только развитой инфраструктурой, но и тем, что можно получить льготы, в том числе за переезд. Пенсионерка поделилась своим опытом и рассказала, какие «подводные камни» ожидают северян, решивших перебраться в более комфортный регион.

Ни для кого не секрет, что в Тюмень зачастую переезжают из северных регионов. Климат мягче, условия жизни выше, да и возможно получить компенсацию, как думала пенсионерка Анна, будут куда проще, чем в отдаленном от «большой земли» городке. Но оказалось, что даже в столице «тюменской матрешки» с этим возникли проблемы.

Переезжаете? Вернем часть затрат

Довольно часто при переезде в Тюмень пенсионеры пользуются компенсациями, которые предусмотрены в законе о Северах. Как пояснила Муксун.fm Анна, до переезда о такой возможности она не знала, однако решила воспользоваться, чтобы возместить достаточно внушительную сумму 100 тысяч рублей. Условия казались просты и понятны: оплачивается перевозка груза до 1 тонны (мебель, одежда, техника) и билеты в регион. Единственное — сохранить договоры и посадочные талоны.

По приезду в Тюмень, женщина зарегистрировалась по новому месту жительства, запросила перевод пенсии на новый адрес и собрала все документы для подачи заявления. Первая попытка была неудачной, оказалось, что на Госуслугах нельзя прикрепить документы и нужно записаться в Соцфонд, сдать бумаги и только потом подавать заявление на Госуслугах.

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«Нужно доказать, что нет железной дороги»

Встреча в Тюмени со специалистом Соцфонда стала сразу первым испытанием. Нужно было доказать, что в северном городе нет железной дороги.

«Я опешила и спросила, а как это сделать? Она вышла, видимо, посовещалась, вернулась и говорит, нужно взять справку о том, что ее нет. Сказала нужно ехать на вокзал, там знают. Электронно такую услугу не предоставляют — пришлось ехать. Там выдали справку. Я радостно ее привезла, сдала, и тут мне сказали, что это еще не все. Выяснилось, что теперь нужно доказать, что груз можно доставить только машиной. Посыл был такой: у вас же там все равно есть где-то ближайшая железная дорога», — рассказала пенсионерка.

На этот раз женщине пришлось ехать в представительство компании, которая занимается контейнерными перевозками на железнодорожном транспорте. Однако начальник подразделения лишь пришла в недоумение от того, что должна рассчитать затраты на перевозку на территории, где нет железной дороги. В итоге, дали справку от ближайшей к городу узловой станции до Войновки.

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Успеть за неделю или все сначала

Но на этом путь пенсионерки к получению выплаты не закончился. Поскольку нет железной дороги и прямого авиасообщения с Тюменью, женщина купила авиабилеты с пересадкой. Но оказалось, что так нельзя.

Снова пришлось ехать на жд-вокзал. Справка теперь требовалась о стоимости билета на поезд от ближайшей узловой станции до Тюмени именно на день вылета. Следом потребовался документ о том, сколько стоил каждый авиабилет. Чтобы вычесть разницу.

На вокзале проблем не возникло, а вот в авиакомпании сообщили, что документ может готовится до 30 дней. И все бы ничего, но специалист Соцфонда предупредил, что документы нужны в течение недели или 10 дней, иначе все придется заново обходить. По словам Анны, к ее счастью, документ подготовили за три дня. Выплату одобрили, теперь осталось дождаться компенсации. Северянка считает, что пробелы в законе несомненно есть, поэтому, чтобы сократить время на сбор документов лучше заранее посоветоваться с юристами или специалистами Соцфонда.

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Ранее сообщалось, что тюменский инвалид второй группы обратился главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку деятельности местных приставов. Мужчина утверждает, что с его социальной выплаты удерживают 50% средств, что оставляет его без прожиточного минимума.

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