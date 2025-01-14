«Все надо доказывать». С чем сталкиваются северные пенсионеры при переезде в Тюмень?

На вокзале проблем не возникло, а вот в авиакомпании сообщили, что документ может готовится до 30 дней. И все бы ничего, но специалист Соцфонда предупредил, что документы нужны в течение недели или 10 дней, иначе все придется заново обходить. По словам Анны, к ее счастью, документ подготовили за три дня. Выплату одобрили, теперь осталось дождаться компенсации. Северянка считает, что пробелы в законе несомненно есть, поэтому, чтобы сократить время на сбор документов лучше заранее посоветоваться с юристами или специалистами Соцфонда.