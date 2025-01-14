Верят в чудо: тюменцы отправили Деду Морозу почти 2500 писем

И взрослые, и дети пишут Деду Морозу не только, чтобы попросить подарок. Некоторые просто рассказывают о своей жизни и просят моральной поддержки. Много писем с добрыми пожеланиями для самого волшебника. По словам самого Деда Мороза, самые трогательные послания — с просьбами о здоровье для близким.