Верят в чудо: тюменцы отправили Деду Морозу почти 2500 писем

Posted 14 января, 09:21
Published 14 января, 09:21
Modified 14 января, 09:23
Updated 14 января, 09:23
С начала декабря 2024 года жители Тюменской области написали в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге 2 352 письма. На главпочтамте в Тюмени принимали эти послания и сортировали почту для канцелярии Деда Мороза. Поток корреспонденции для зимнего волшебника вырос на четверть: в 2023 году тюменцы отправили 1 852 новогодних письма, следует из данных Почты России.
И взрослые, и дети пишут Деду Морозу не только, чтобы попросить подарок. Некоторые просто рассказывают о своей жизни и просят моральной поддержки. Много писем с добрыми пожеланиями для самого волшебника. По словам самого Деда Мороза, самые трогательные послания — с просьбами о здоровье для близким.
На Почте России отметили, что их ждет обратный поток писем, ведь волшебник ответит всем, кто оставил свой обратный адрес.
В Тюмени настроение горожан поднимали как могли, на улицы выпустили даже кортеж из празднично украшенных тракторов, на остановках которого устраивали концерты и конкурсы.