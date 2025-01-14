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Posted 14 января, 09:21

Published 14 января, 09:21

Modified 14 января, 09:23

Updated 14 января, 09:23

Верят в чудо: тюменцы отправили Деду Морозу почти 2500 писем

Верят в чудо: тюменцы отправили Деду Морозу почти 2500 писем

14 января 2025, 09:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Дед Мороз
В 2024 году больше тюменцев стали верить в Деда Мороза — поток писем зимнему волшебнику из Тюменской области вырос на четверть. Всех, кто указал обратный адрес, попросили ждать ответа.

С начала декабря 2024 года жители Тюменской области написали в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге 2 352 письма. На главпочтамте в Тюмени принимали эти послания и сортировали почту для канцелярии Деда Мороза. Поток корреспонденции для зимнего волшебника вырос на четверть: в 2023 году тюменцы отправили 1 852 новогодних письма, следует из данных Почты России.

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И взрослые, и дети пишут Деду Морозу не только, чтобы попросить подарок. Некоторые просто рассказывают о своей жизни и просят моральной поддержки. Много писем с добрыми пожеланиями для самого волшебника. По словам самого Деда Мороза, самые трогательные послания — с просьбами о здоровье для близким.

На Почте России отметили, что их ждет обратный поток писем, ведь волшебник ответит всем, кто оставил свой обратный адрес.

В Тюмени настроение горожан поднимали как могли, на улицы выпустили даже кортеж из празднично украшенных тракторов, на остановках которого устраивали концерты и конкурсы.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Почта#Дед Мороз
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