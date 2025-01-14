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Posted 14 января, 04:58

Published 14 января, 04:58

Modified 14 января, 05:00

Updated 14 января, 05:00

Тюменцы взяли рекордный объем сельской ипотеки в 2024 году

Тюменцы взяли рекордный объем сельской ипотеки в 2024 году

14 января 2025, 04:58
Фото: 1MI.
По итогам прошлого года в Тюменской области оформили кредитов по программе сельской ипотеки на 2,4 млрд рублей. Это рекордная для региона сумма.

Объем сельской ипотеки вырос на 33% по сравнению с 2023 годом, когда тюменцы оформили 526 кредитов на сумму 1,8 млрд рублей. В 2024 году подписаны 556 кредитных договоров на общую сумму 2,4 млрд рублей, следует из данных Россельхозбанка.

Поэтому в прошлом году тюменцы полностью выбрали лимит субсидий по сельской ипотеке. Банк ждет, когда откроют лимиты на 2025 год.

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«Показатели 2024 года стали рекордными для регионального филиала. С начала работы госпрограммы в Тюменской области улучшили условия жизни 2,4 тыс. клиентов, банк выдал им 7,8 млрд рублей», — рассказал директор филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов в беседе с РБК Тюмень.

Аналитики отметили, что к концу 2024 года жители Тюменской области вообще стали меньше пользовались заемными средствами. В ноябре они взяли под проценты всего 24 млрд рублей.

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#Марина Коржина#Тюменская область#Финансы#Кредит#Россельхозбанк#Сельская ипотека
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