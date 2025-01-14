Тюменцы взяли рекордный объем сельской ипотеки в 2024 году

Объем сельской ипотеки вырос на 33% по сравнению с 2023 годом, когда тюменцы оформили 526 кредитов на сумму 1,8 млрд рублей. В 2024 году подписаны 556 кредитных договоров на общую сумму 2,4 млрд рублей, следует из данных Россельхозбанка.