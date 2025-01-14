Тюменцы взяли рекордный объем сельской ипотеки в 2024 году

Posted 14 января, 04:58
Published 14 января, 04:58
Modified 14 января, 05:00
Updated 14 января, 05:00
Объем сельской ипотеки вырос на 33% по сравнению с 2023 годом, когда тюменцы оформили 526 кредитов на сумму 1,8 млрд рублей. В 2024 году подписаны 556 кредитных договоров на общую сумму 2,4 млрд рублей, следует из данных Россельхозбанка.
Поэтому в прошлом году тюменцы полностью выбрали лимит субсидий по сельской ипотеке. Банк ждет, когда откроют лимиты на 2025 год.
«Показатели 2024 года стали рекордными для регионального филиала. С начала работы госпрограммы в Тюменской области улучшили условия жизни 2,4 тыс. клиентов, банк выдал им 7,8 млрд рублей», — рассказал директор филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов в беседе с РБК Тюмень.
Аналитики отметили, что к концу 2024 года жители Тюменской области вообще стали меньше пользовались заемными средствами. В ноябре они взяли под проценты всего 24 млрд рублей.