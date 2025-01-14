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Posted 14 января, 05:21

Published 14 января, 05:21

Modified 14 января, 05:23

Updated 14 января, 05:23

Тюменцам покажут исторический облик старинного здания около набережной

Тюменцам покажут исторический облик старинного здания около набережной

14 января 2025, 05:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Еще один старинный дом восстанавливают в центре Тюмени. Работы идут в доме №1 на улице Семакова, который является объектом культурного наследия. Стало известно, когда тюменцы смогут увидеть результат.

Пока здание обнесено забором, но верхняя часть не скрыта и уже притягивает взгляды. Дом построили в начале XX века. В нем жила семья настоятеля Знаменской церкви отца Петра Ребрина. Позже здание долгое время стояло без должного ремонта.

Бизнесмен Олег Мисько выкупил этот дом и занялся восстановлением. Для этого специально разработали проект возвращения зданию его исторического облика. По словам владельца, восстановление планируется завершить в апреле–мае 2025 года.

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О дальнейшей судьбе культурного памятника бизнесмен не распространяется.

«Дальше видно будет», — сказал он порталу 72.RU.

В конце 2024 года в Тюмени выставили на продажу дом дореволюционной постройки на улице Ленина, 46. В доме Игнатьевой и Зеневича находятся кафе и лаундж-бар.

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#Марина Коржина#Культура#Тюмень#Недвижимость
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