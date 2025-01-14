Тюменцам покажут исторический облик старинного здания около набережной

Posted 14 января, 05:21
Published 14 января, 05:21
Modified 14 января, 05:23
Updated 14 января, 05:23
Пока здание обнесено забором, но верхняя часть не скрыта и уже притягивает взгляды. Дом построили в начале XX века. В нем жила семья настоятеля Знаменской церкви отца Петра Ребрина. Позже здание долгое время стояло без должного ремонта.
Бизнесмен Олег Мисько выкупил этот дом и занялся восстановлением. Для этого специально разработали проект возвращения зданию его исторического облика. По словам владельца, восстановление планируется завершить в апреле–мае 2025 года.
О дальнейшей судьбе культурного памятника бизнесмен не распространяется.
«Дальше видно будет», — сказал он порталу 72.RU.
В конце 2024 года в Тюмени выставили на продажу дом дореволюционной постройки на улице Ленина, 46. В доме Игнатьевой и Зеневича находятся кафе и лаундж-бар.