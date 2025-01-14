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Posted 14 января, 09:52

Published 14 января, 09:52

Modified 14 января, 10:01

Updated 14 января, 10:01

Тюменским льготникам разрешили ездить между городами по транспортной карте

Тюменским льготникам разрешили ездить между городами по транспортной карте

14 января 2025, 09:52
Фото: ГУС ТО.
Жители Тюменской области с правом льготного проезда теперь смогут заплатить за проезд в междугородных автобусах транспортной картой. Новое правило начало действовать с 1 января текущего года.

Информационный центр областного правительства сообщил об изменении порядка предоставления льготникам мер соцподдержки. Теперь тюменцы с региональной льготой на проезд в автобусе смогут не брать справку для получения скидки. Достаточно предъявить транспортную карту.

«С 1 января льготный проезд на междугородных автобусах в Тюменской области предоставляется только по транспортным картам. Дополнительные документы не требуются», — говорится в сообщении.
В Тюмени с января подорожает проезд в автобусах
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Сотрудница областной горячей линии по вопросам работы электронной транспортной карты признала, что при покупке билетов в кассах автовокзалов пока «есть проблемы».

Как писал «Наш Город», едва новые автобусы с валидаторами вышли на маршруты в Тюмени, в работе устройств начались сбои. Многие горожане жаловались, что оплата списывалась дважды.

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#Марина Коржина#Общество#Транспорт#Тюменская область#Льготы
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