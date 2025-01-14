Тюменским льготникам разрешили ездить между городами по транспортной карте

Posted 14 января, 09:52
Published 14 января, 09:52
Modified 14 января, 10:01
Updated 14 января, 10:01
Информационный центр областного правительства сообщил об изменении порядка предоставления льготникам мер соцподдержки. Теперь тюменцы с региональной льготой на проезд в автобусе смогут не брать справку для получения скидки. Достаточно предъявить транспортную карту.
«С 1 января льготный проезд на междугородных автобусах в Тюменской области предоставляется только по транспортным картам. Дополнительные документы не требуются», — говорится в сообщении.
Сотрудница областной горячей линии по вопросам работы электронной транспортной карты признала, что при покупке билетов в кассах автовокзалов пока «есть проблемы».
Как писал «Наш Город», едва новые автобусы с валидаторами вышли на маршруты в Тюмени, в работе устройств начались сбои. Многие горожане жаловались, что оплата списывалась дважды.